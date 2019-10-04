Welt: историческая веха — Европейский суд обязал соцсети удалять все злые комментарии

Европейский суд в Люксембурге обязал Facebook и другие соцсети удалять не только оскорбления, но и схожие с ними по смыслу формулировки, сообщает Welt. Это решение — важная веха в борьбе с ненавистью в интернете, считают эксперты. Но они предупреждают о технических сложностях в его реализации. С помощью современных средств автоматически находить и удалять такие комментарии очень трудно, объясняет немецкий телеканал.
Тот, кого оскорбляют на Facebook и в других соцсетях, может потребовать, чтобы такие или схожие формулировки были найдены и удалены, — если необходимо, даже по всему миру. Такое решение принял сегодня Европейский суд в Люксембурге. Сподвиг его к этому иск бывшей главы австрийской партии зелёных Евы Главишниг. На своей странице в Facebook она дала бой злым комментариям. Эксперты считают, что решение люксембургского суда — это веха в борьбе с ненавистью в интернете, однако предупреждают, что могут возникнуть технические проблемы при реализации задуманного. С репортажем Петер Хантьес.
«Мерзкая предательница Родины», «криворукая коррупционерка» или «паразитирующая свиноматка» — это только некоторые из большого количества оскорблений и злых комментариев, которые писали главе австрийской партии зелёных в Facebook из-за её позиции по миграционной политике. В Австрии комментарии были заблокированы, но политик хотела большего.
ЕВА ГЛАШНИГ, бывшая глава австрийской партии зелёных:Поэтому я как частное лицо продолжу прилагать все возможные усилия, буду судиться по всем случаям и направлю всю свою деятельность на борьбу с ненавистью в интернете, а также Facebook и остальными.
Теперь же Европейский суд сказал своё решающее слово. Он возложил на Facebook и похожие компании большие обязательства по удалению оскорблений по всему миру. Теперь нужно будет удалять не только идентичные злые комментарии, но и все похожие по смыслу.
ХАРТМУТ ОСТ, пресс-референт Европейского суда:Процесс удаления схожих по смыслу комментариев должен быть подробно расписан. И провайдер должен иметь возможность обнаруживать их с помощью автоматизированных решений.
Но вся сложность заключается в том, что с помощью сегодняшних технических устройств находить схожие по содержанию комментарии автоматически очень трудно.
КРИСТИАН СОЛМЕКЕ, юрист в области правовых норм, касающихся средств массовой информации и интернета: Я считаю, что искусственный интеллект недостаточно развит. В результате Facebook будет тяжело реализовать это так, как было записано в судебном решении.
По-видимому, Facebook придётся разработать новый технический процесс, чтобы находить схожие по смыслу оскорбления и удалять их. Бездействие Facebook больше с рук не сойдёт.
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