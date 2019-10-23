Обозреватель Politico: эстонцы поняли важность перезагрузки с Россией намного раньше соседей

Отметив 100-летие своего создания, Эстонская Республика сейчас «вполне уверена в силе своей государственности, чтобы принять в свои ряды русских и начать диалог с Москвой», уверен обозреватель Politico Виджай Махешвари. По его мнению, многие в этой стране «хорошо расслышали» мрачное предостережение Макрона, что если Европа не начнёт искать пути сближения с Россией, то останется «сценой стратегического сражения Вашингтона и Москвы». Причём эстонцы «поняли это намного раньше своих соседей», как и многое другое в прошлом, подчёркивается в статье.

«После прошлогоднего кошмара, когда мне пришлось пересекать границу Украины с Россией, на которой царила паранойя, я сильно нервничал, когда в начале сентября в одиночку ехал из Москвы в столицу Эстонии Таллин, чтобы продать свой автомобиль «Пежо», купленный там пять лет назад», — рассказывает в своей статье обозреватель Politico Виджай Махешвари. Эстония является членом НАТО, поэтому там на постоянной основе размещено более тысячи военнослужащих Североатлантического альянса, чтобы сдерживать «потенциальную российскую агрессию», поясняет автор: «У меня в голове роились мрачные представления о танках, заборах под напряжением, недоверчивых и до зубов вооружённых пограничниках. Этакий КПП Чарли из самых страшных дней холодной войны».



Однако ситуация на российско-эстонской границе, расположенной недалеко от древнего города Пскова, оказалась вовсе не такой напряжённой, признаёт автор: он увидел там «всего несколько алюминиевых навесов, пересекающих окаймлённую берёзами и елями величественную долину». Тем не менее ему пришлось отвечать на вопросы российского пограничника, который хотел выяснить, что Махешвари делал на Украине — учитывая многочисленные украинские штампы в его американском паспорте.

«Когда я признался, что работал там журналистом, это не очень-то помогло рассеять его сомнения. Я понимал, в каком сложном положении он оказался. Украина, Эстония и США — все они враги России. И я вполне мог быть шпионом, провокатором или и тем, и другим. К счастью, у меня была с собой действительная журналистская аккредитация, выданная Министерством иностранных дел в Москве, и это не оставило ему выбора. Он разрешил мне выехать с территории России без каких-либо задержек», — сообщается в статье.



Пограничник даже посоветовал американскому журналисту, который ехал на эстонском автомобиле, чтобы тот был «поосторожнее» с эстонцами, поскольку они «сурово обходятся» с приезжающими из России, пишет Politico. «Эстонцы действительно были суровы и недружелюбны, ища у меня сигареты и водку. Но мой американский паспорт подавил их дурные предчувствия, и меня очень быстро пропустили», — рассказывает автор.



«Я не был в Эстонии более пяти лет и помнил, как неодобрительно там относились тогда к русскому языку — примерно так же, как сегодня на Украине, хотя примерно треть из полутора миллионов граждан этой страны русскоязычные. Поэтому я был очень удивлён, когда увидел, что на заправке все ведут себя непринуждённо и раскованно, разговаривая по-русски», — отмечает журналист. По его словам, похожую картину он обнаружил и в Таллине, куда приехал спустя несколько часов: сотрудница на стойке регистрации отеля дружелюбно общалась на русском языке с гостями из Санкт-Петербурга, а меню в ресторане можно было прочитать и на русском, и на эстонском.



«Даже мои эстонские знакомые были в восторге от новой открытости в отношении русских и русского языка в Эстонии», — подчёркивает автор. По его мнению, Эстония сейчас во многом напоминает некое «телешоу» альтернативной истории: «В этой стране уже произошла та перезагрузка отношений с Россией, на которую французский президент Эммануэль Макрон пока только надеется». В то время как Украина запретила большую часть российских телеканалов и СМИ, в Эстонии «нет никаких ограничений на кремлёвские средства массовой информации, и там даже процветает издательское дело на русском языке», подчёркивается в статье.



«Всё дело в их общем страхе перед мусульманскими иммигрантами. Эстонцы посмотрели на русских и решили, что не так уж сильно от них отличаются: и те, и другие — белые и христиане», — так пояснил ситуацию в беседе с Махешвари один его американский знакомый, живущий в Эстонии. «В прошлом году в состав правительства вошла крайне правая националистическая и антииммигрантская Консервативная народная партия Эстонии (члены кабинета от этой партии произвели сенсацию в СМИ, когда на церемонии присяги показывали жест, означающий «власть белой расы»), и поэтому высказывание моего знакомого не так уж далеко от истины», — отмечает журналист. Эстония приняла всего 200 беженцев по «плану переселения» Евросоюза, а общественное мнение в этой стране настроено резко против новых мигрантов, подчёркивается в статье.



«Но настоящей причиной сближения эстонцев и русскоязычного населения стала война на востоке Украины. Эстонцы поняли, что если не будет интеграции русскоязычного населения, недовольство может превратить этих людей в пятую колонну, и тогда у Кремля появится повод для нападения на их страну», — поясняет автор. И если прежде в отношениях с Россией Эстония была «одним из самых агрессивных государств», то сейчас она фактически стала «региональным голубем мира», говорится в статье. «Украинский конфликт стал «сигналом побудки». Он помог привлечь внимание нации к вопросу о лояльности русскоязычного населения. Чувствует ли оно себя здесь как дома? Есть ли у него чувство преданности эстонскому государству?» — пояснила в интервью Кристи Райк, директор Эстонского института внешней политики при таллинском Международном центре обороны и безопасности.

И если в соседней Литве сейчас распространяют листовки с инструкциями о том, что делать в случае «вооружённого вторжения» России, то эстонцы сегодня «пугаются гораздо меньше», подчёркивается в статье. Не зря «прогрессивный президент» Эстонии Керсти Кальюлайд в прошлом году на несколько недель приезжала вместе со своим аппаратом в русскоязычную Нарву, чтобы «изменить представления этого неспокойного города о стране», отмечает автор. «Это поможет уделить городу больше внимания и сломать некоторые стереотипы населения в отношении Нарвы», — заявила тогда Кальюлайд.



«Эстонию, граждане которой могут голосовать и подавать налоговые декларации по мобильному телефону, всегда называли «самой передовой страной» Восточной Европы в вопросах информационных технологий. Политики и аналитические центры давно уже изучают её, пытаясь понять, как успешно совершить переход от посткоммунистической антиутопии и стать конкурентоспособным в рыночной экономике. Неужели Эстония снова всех опередила, начав сближение с русскоязычным населением и отказавшись от конфронтации с Россией?» — задаётся вопросом автор.



В прошлом году Эстония отметила 100-летнюю годовщину создания республики, и сейчас она «вполне уверена в силе своей государственности, чтобы принять в свои ряды русских и начать диалог с Москвой», подчёркивается в статье. Когда эстонского президента Керсти Кальюлайд раскритиковали за встречу с российским президентом Владимиром Путиным, она лишь «отмахнулась от критиков» и заявила, что «соседи должны разговаривать», даже если у них есть определённые разногласия, напоминает Politico.



Между тем Польша, например, недавно договорилась с президентом США Дональдом Трампом об увеличении численности американских войск на своей территории, чтобы укрепить оборону. Однако она в этом отношении является не правилом, а скорее исключением, отмечает автор: «Соседняя Венгрия при президенте Викторе Орбане, а также кое-кто в Чехии уже несколько лет набиваются в друзья к путинской России. Даже Украина, находящаяся на переднем крае войны с Россией, при президенте Владимире Зеленском переходит от конфронтации к диалогу».



В Эстонии многие «хорошо услышали» мрачное предостережение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что если Европа не будет искать пути сближения с Россией, тогда «она останется сценой стратегического сражения между Вашингтоном и Москвой», подчёркивается в статье. А вот насколько хорошо услышали это послание «сильно нервничающие» восточноевропейские соседи России, будет также зависеть от следующих шагов Путина, предупреждает автор: «Серьёзно ли настроена Москва на отвод своих войск с востока Украины и на восстановление там мира, чтобы получить возможность вернуться в «Большую восьмёрку» и в мировое сообщество? Поскольку популярность Путина внутри страны снижается, а из-за западных санкций её экономика испытывает растущее напряжение, у него может не остаться выбора». Однако эстонцы, похоже, поняли всё это «намного раньше своих соседей», как было и «со многим другим в прошлом», заключает американский журналист.