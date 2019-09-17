Президент Эстонии: мы должны оставаться самостоятельными в диалоге с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что её страна должна оставаться в числе тех государств, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией и мнением которых по связанным с Россией вопросам интересуются другие. Как передаёт ERR, Кальюлайд также добавила, что её визит в Россию и встреча с президентом России Владимиром Путиным в этом году усилили позиции Эстонии.

Эстония должна оставаться в числе тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией и мнением которых по связанным с Россией вопросам интересуются другие государства. Как передаёт ERR, об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Ещё важнее, по моему мнению, то обстоятельство, что нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнёры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше. Если оставаться страной, которая сама вообще не общается с Россией, то мы и останемся в глазах других стран в той роли, что «вы не знаете, вы не понимаете, вы оставляете нам эту сложную работу по общению с русскими», — сказала президент Эстонии, комментируя растущую в Европе готовность предпринять шаги по налаживанию отношений с Москвой.

По мнению Кальюлайд, её визит в Россию и встреча с президентом России Владимиром Путиным в этом году усилили позиции Эстонии.

«Сегодня я чувствую, что, поскольку я и сама внесла свой вклад для того, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации и я могу высказывать наши мнения — французам или кому угодно — с заметно усиленных позиций», — добавила она.