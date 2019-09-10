ERR: глава МВД Эстонии считает трудовых мигрантов с Украины «проблемой»

Экономические мигранты, которые приезжают в Эстонию с Украины в поисках более выгодных условий и высоких заработков, фактически отбирают работу у местного населения, считает эстонский министр внутренних дел Март Хельме. По его мнению, эти приезжие становятся «проблемой», поскольку они остаются в Эстонии надолго и массово демпингуют на рынке труда, сообщает ERR.
«Трудовые мигранты с Украины отбирают работу у местных и демпингуют», — заявил в интервью программе «Своя правда» на канале ETV+ министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.
Лидер партии EKRE так пояснил свою позицию: «Приезжие с Украины — не наши люди. Это экономические мигранты, которые хотят получить в Эстонии более выгодные условия и более высокий, чем на Украине, заработок. Для Эстонии эти люди — проблема, они отбирают рабочие места у местных жителей и готовы работать за меньшие деньги. Тем самым они создают давление на местные заработки в целом».
Хельме также обратил внимание на тот факт, что количество мигрантов из Восточной Европы исчисляется в Эстонии уже десятками тысяч людей. «И хотя поначалу большинство людей приезжают поработать в Эстонии временно, впоследствии многие из них предпочитают поселиться здесь надолго. Цифры говорят о том, что процент эстонцев снизился в течение пары последних лет именно по причине миграции из Восточной Европы», — отметил министр.
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