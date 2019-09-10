ERR: глава МВД Эстонии считает трудовых мигрантов с Украины «проблемой»

03:00 Выборы в Мосгордуму признаны состоявшимися Мосгоризбирком признал выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоявшимися. Об этом сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов.

03:00 СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.

03:00 Панков ушёл в отставку с поста тренера женской сборной по волейболу Вадим Панков подал в отставку с поста главного тренера женской сборной России по волейболу.

03:00 Медведев назвал G8 ограниченным по составу форматом Предложение о возвращении России в G8 можно рассмотреть в случае поступления, однако в современном мире такие ограниченные форматы неспособны принимать глобальные решения. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

03:00 Гомельский считает, что сложно оценивать шансы сборной России на попадание на ОИ из-за календаря FIBA Бывший баскетболист, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский высказал мнение о шансах сборной России успешно выступить в квалификации на летние Олимпийские игры 2020 года в японском Токио.

03:00 Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

03:00 Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, получивший ожоги в ходе акции перед зданием парламента Удмуртии в Ижевске, скончался в больнице.

03:00 Гендиректор «Зенита» вошёл в исполком ECA Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев вошёл в состав исполнительного комитета Ассоциации европейских клубов (ECA).

03:00 Черчесов: надо заслужить даже секунду игры в сборной России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о принципе формирования состава национальной команды.

03:00 В Улан-Удэ задержаны два участника несанкционированного митинга В Улан-Удэ задержаны два участника несанкционированного митинга на площади Советов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Бурятии.

03:00 Китай выразил протест ФРГ после встречи Мааса с гонконгским активистом Китай сделал Германии представление в связи с тем, что немецкая сторона позволила гонконгскому политическому активисту Джошуа Вонгу въехать в страну и организовала его встречу с главой МИД Хайко Маасом.

03:00 Черчесов призвал не поднимать вопрос о возможном совмещении работы в сборной и клубе Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном совмещении работы в национальной команде и одном из клубов.

03:00 В РЭО прокомментировали сообщения о ходе «мусорной реформы» в регионах Замглавы Российского экологического оператора (РЭО) Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о ходе «мусорной реформы» в регионах.

03:00 Конференция для специалистов в области рекламы и маркетинга пройдёт 13 сентября в Москве Конференция для специалистов в области рекламы, маркетинга и коммуникаций пройдёт 13 сентября в Москве.

03:00 Сбербанк ввёл опцию пополнения карты с карт других банков Сбербанк в своём мобильном приложении ввёл функцию пополнения карт с дебетовых карт других российских банков.

03:00 Суд в Харькове отменил переименование проспекта в честь маршала Жукова Окружной суд Харькова признал переименование проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова незаконным и отменил данное решение.

03:00 Зеленский пообещал поддерживать свободу слова на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пообещал поддерживать свободу слова в стране и не закрывать телеканалы.

03:00 Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.

03:00 Шляхтин надеется, что до старта ЧМ IAAF предоставит нейтральный статус ещё нескольким россиянам Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) предоставить нейтральный статус 11 российским спортсменам.

03:00 Эксперт оценил данные о том, что более 20 млн россиян будут подвержены риску автоматизации к 2030 году Проректор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что к 2030 году компетенции 45,5% работников в России могут потерять актуальность из-за введения роботов в эксплуатацию.

03:00 Получившие нейтральный статус Акименко и Сорокин будут внесены в заявку на ЧМ по лёгкой атлетике Прыгун в высоту Михаил Акименко и Дмитрий Сорокин, специализирующийся на тройном прыжке, будут включены в заявку на чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019 года.

03:00 Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

03:00 Стал известен состав мужской сборной России по волейболу на чемпионат Европы Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила состав мужской национальной команды на чемпионат Европы 2019 года.

03:00 Эксперты оценили перспективы курса рубля Аналитики «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов в беседе с «Российской газетой» оценили перспективы курса рубля.

03:00 Минэнерго США поможет Украине разработать «зимний план действий» Министерство энергетики США направляет на Украину экспертную делегацию, которая поможет разработать «зимний план действий» для решения критически важных проблем во время предстоящего отопительного сезона.

03:00 В Тюмени экстренно эвакуировали жильцов пятиэтажного дома На Ставропольской улице в Тюмени экстренно эвакуировали жильцов пятиэтажного дома, сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

03:00 Кемеровские полицейские приняли участие в благотворительном проекте Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области при содействии благотворительного проекта «Мечтай со мной» встретились с шестилетним Никитой Золотарёвым, который страдает от тяжёлого недуга. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

03:00 Снайперы приняли участие в экстремальных учениях в Воронежской области Снайперы гвардейской общевойсковой армии приняли участие в экстремальных учениях в Воронежской области, сообщает телеканал «Звезда».

03:00 Музей ВДНХ принял более 20 тысяч посетителей с начала августа Музей ВДНХ принял более 20 тыс. посетителей с момента своего открытия 1 августа 2019 года, сообщает «Вечерняя Москва».

03:00 Россияне рассказали о своём отношении к видеоиграм Большинство россиян (58%) заявили, что видеоигры приносят больше вреда, чем пользы. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

03:00 Эксперт прокомментировал сообщения об отрицательном госдолге России Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал сообщения СМИ о том, что чистый государственный долг России впервые с 2014 года опустился ниже нуля и ушёл в отрицательную зону, что стало возможным благодаря рекордным резервам, которые покрыли долг государства.

03:00 Эксперт прокомментировал призыв к России быть «нормальной страной» Председатель президиума «Офицеров России» Герой России Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».

03:00 Эксперт оценил список самых распространённых проблем у автомобилей Автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Nation News оценил список самых распространённых проблем у машин, среди которых ошибка Check Engine, повышение расхода топлива и спускающиеся колёса.

03:00 Фрегат «Адмирал Макаров» провёл артиллерийские стрельбы в Чёрном море Фрегат «Адмирал Макаров» провёл учения в акватории Чёрного моря, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

03:00 Синоптики предупредили о высокой пожароопасности в Оренбургской области Синоптики предупредили о высокой пожароопасности с 11 по 17 сентября на западе Оренбургской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

03:00 Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никаких государственных секретов никто не выдавал.

03:00 IAAF отказала чемпионке ОИ Чичеровой в предоставлении нейтрального статуса Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала 18 российским спортсменам, в том числе олимпийской чемпионке 2012 года в Лондоне в прыжках в высоту Анне Чичеровой, в предоставлении нейтрального статуса.

03:00 IAAF предоставила нейтральный статус 11 российским легкоатлетам Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предоставила нейтральный статус 11 российским спортсменам.

03:00 В ФАС прокомментировали данные о росте цен на авиабилеты Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает «двузначных темпов роста» цен на авиабилеты по России, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

03:00 СМИ: ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром клуба ФНЛ «Нефтехимик» Московский ЦСКА заинтересован в трансфере атакующего полузащитника нижнекамского клуба Футбольной национальной лиги (НФЛ) «Нефтехимик» Дениса Макарова.

03:00 Путин представил кандидатуры на пост главы Крыма Российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, пишет «Крыминформ».

03:00 Фергюсон заявил, что Нурмагомедов дрался с Порье, как «мокрое одеяло» Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прокомментировал победу российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242.

03:00 В Кремле заявили, что говорить о сроках нового обмена преждевременно Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о сроках следующего обмена с Украиной рано.

03:00 Тысячи людей застряли в аэропорту в Японии из-за тайфуна Около 13 тыс. человек были вынуждены остаться на ночь в аэропорту Нарита рядом с Токио, который прекратил работу из-за тайфуна.

03:00 Гомельский раскритиковал выступление Карасёва на КМ по баскетболу Бывший баскетболист, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский раскритиковал форварда сборной России Сергея Карасёва за его выступление на Кубке мира по баскетболу 2019 года.

03:00 Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля Олег Смоленков, которого в СМИ называют американским шпионом, работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

03:00 Минобороны назвало фейком сообщения об ударах России по Идлибу Минобороны России опровергло сообщения Reuters о том, что российские боевые самолёты нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.

03:00 Гомельский оценил выступление сборной России на КМ по баскетболу на три с минусом Бывший баскетболист, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал оценку выступлению национальной команды на Кубке мира по баскетболу 2019 года.

03:00 Эксперт оценил принятие Радой закона об импичменте президента Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал RT принятие Верховной радой во втором чтении и в целом законопроекта президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства.