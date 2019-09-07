ERR: в Эстонии намерены создать резерв быстрого реагирования против бунтов, катастроф и «зелёных человечков»

00:10
Корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR начал спуск с околоземной орбиты
Российский корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту начал спуск с околоземной орбиты.
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Дубль Батшуайи помог Бельгии разгромить Сан-Марино в квалификации на Евро-2020
Сборная Бельгии одержала разгромную победу над национальной командой Сан-Марино в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
23:55
Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словакию в отборе на Евро-2020
Сборная Хорватии одержала разгромную победу над национальной командой Словакии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
23:54
В Германии произошло крушение судна с российско-украинским экипажем
Один человек погиб и ещё двое пострадали в результате крушения судна с экипажем из 11 россиян и двух украинцев на Эльбе.
23:41
Нидерланды одержали волевую победу над Германией в матче квалификации на Евро-2020
Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Германии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
23:40
Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная России одержала победу над национальной командой Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
23:36
Додон намерен обсудить с Путиным вопрос поставок газа в Молдавию
Президент Молдавии Игорь Додон отправился в Москву с однодневным рабочим визитом, в ходе которого он намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос поставок газа в Молдавию.
23:22
Богдан высказался по поводу обмена между Россией и Украиной
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан высказался по поводу взаимного освобождения удерживаемых лиц с Россией.
23:11
Сидорова заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, специализирующаяся на прыжках с шестом, заняла второе место на финальном этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
23:04
Новый посол Германии рассказал об огромной симпатии к России
Новый посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гейр рассказал об огромной симпатии к народу и культуре России и выразил готовность начать работу по укреплению германо-российских отношений.
22:52
Путин позвонил Памфиловой и выразил надежду на поимку напавшего на неё
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы поддержать её после совершённого на неё нападения.
22:49
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, специализирующаяся на прыжках в высоту, заняла первое место на финальном этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
22:44
Шубенков завоевал бронзу в финале Бриллиантовой лиги
Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 м с барьерами, занял третье место на финальном этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
22:42
Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Россию
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Россию в рамках рабочего визита.
22:33
Отставка Яндача стала самой быстрой в истории КХЛ
Отставка чешского специалиста Йозефа Яндача с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга» стала самый быстрой в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:30
Потерявшейся 20 лет назад в Белоруссии девушке предложили выйти замуж
Уроженке Белоруссии Юле Гориной, которую родители потеряли 20 лет назад и лишь недавно нашли, предложили выйти замуж.
22:19
Колумбийцы Кабаль и Фара победили на US Open в парном разряде
Колумбийские теннисисты Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара стали победителями заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open — в мужском парном разряде.
22:14
США провели пуск баллистических ракет Trident II D5
США провели испытательный запуск четырёх межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 со стратегической атомной подводной лодки USS Nebraska (SSBN 739) класса Ohio, сообщило Стратегическое командование США.
22:13
На Украине намерены создать агентство для управления госдолгом
Кабинет министров Украины собирается предложить Верховной раде создать долговое агентство для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению госдолгом.
22:07
ЦСКА в овертайме вырвал победу в матче КХЛ с «Нефтехимиком»
Московский ЦСКА одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:05
Учитель из Балашихи стала лауреатом областного этапа конкурса «Педагог года Подмосковья — 2019»
Преподаватель английского языка Юлия Фёдорова из Балашихи стала одним из лауреатов областного этапа конкурса «Педагог года Подмосковья — 2019» в категории «Учитель года», сообщает телеканал «360».
22:02
В результате выезда машины на тротуар в Берлине погибли четверо
В результате выезда автомобиля Porsche на тротуар в Берлине погибли четыре человека, среди них один ребёнок.
21:58
В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков
В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.
21:57
Воробьёв сменил Яндача на посту главного тренера магнитогорского «Металлурга»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв сменил чешского специалиста Йозефа Яндача на посту главного тренера магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург».
21:52
Помпео заявил о стремлении США к переговорам с Ираном
Государственный секретарь США Майк Помпео в пятницу, 6 сентября, заявил, что Соединённые Штаты стремятся преодолеть возникшую напряжённость в отношениях с Ираном дипломатическим способом.
21:49
Тренер прокомментировал победу молодёжной сборной России над Сербией в отборе на ЧЕ-2021
Старший тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал победу над национальной командой Сербии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
21:47
Девятилетний житель Свердловской области поехал в школу на автомобиле отца
Девятилетний житель Свердловской области взял у отца ключи от автомобиля Lada Priora и поехал в школу, сообщает URA.RU.
21:32
Нурмагомедов резко отреагировал на вопрос журналистов о пропуске медиадня
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возмутился очередным вопросом журналистов о пропуске медиадня.
21:31
На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело
Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.
21:24
Сборные Казахстана и Кипра по футболу сыграли вничью в отборе на Евро-2020
Сборные Казахстана и Кипра сыграли вничью в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
21:24
Эксперт оценил ситуацию вокруг брексита
Директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Известиями» оценил ситуацию вокруг брексита.
21:20
Корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту отстыковался от МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту отстыковался от Международной космической станции.
21:18
Умер гитарист Дэн Уорнер
Гитарист и продюсер Дэн Уорнер скончался в США в результате сердечного приступа.
21:16
Суд вынес приговор по делу о ложном минировании в Удмуртии
Житель Удмуртии оштрафован на 10 тыс. рублей за ложное сообщение о бомбе, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
21:16
В Калининградской области выделят дополнительные средства на покупку квартир для детей-сирот
В Калининградской области в октябре направят дополнительные средства на покупку квартир для детей-сирот, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.
21:16
Тарпищев рассказал, в чём у Медведева будет преимущество над Димитровым в полуфинале US Open
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева и болгарина Григора Димитрова в полуфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
21:14
В Петербурге перекрыли канал контрабанды наркотиков
В Санкт-Петербурге перекрыли канал контрабанды наркотиков, передаёт kp.ru.
21:12
Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ до 7%
Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов в беседе с радио Sputnik оценил решение Банка России снизить ключевую ставку до 7% годовых.
21:10
«Роскосмос» планирует создание новой ракеты
«Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6» на базе планируемой к разработке ракеты «Союз-5».
21:09
На МЦК планируют запустить беспилотные «Ласточки»
На Московском центральном кольце (МЦК) собираются запустить беспилотные «Ласточки», сообщает kp.ru.
21:08
В Петербурге после капремонта открыли парк усадьбы Орловых-Денисовых
В Санкт-Петербурге после капитального ремонта открыли парк усадьбы Орловых-Денисовых XIX века, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству.
21:07
В Калининградской области выявили 189 несанкционированных свалок с начала года
В муниципалитетах Калининградской области выявили 189 несанкционированных свалок с начала года, сообщает «Янтарный край».
21:00
Шляхтин принял предложение IAAF выступить на конгрессе в Катаре
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин принял предложение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) выступить на сентябрьском конгрессе организации в катарской Дохе с докладом о состоянии дел в российской лёгкой атлетике.
20:59
Суд арестовал судоводителя затонувшего в Крыму катера
Суд арестовал судоводителя катера, который затонул 5 сентября у берегов Крыма.
20:59
Молодёжная сборная России по футболу победила Сербию в отборе на ЧЕ-2021
Сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Сербии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
20:56
Овечкин высказался о дисквалификации Кузнецова за кокаин
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал дисквалификацию своего одноклубника Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
20:53
Лето 2019 года назвали самым холодным в Ижевске в XXI веке
Лето 2019 года признали самым холодным в Ижевске в XXI веке, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-секретаря Удмуртского гидрометцентра Аллу Шумихину.
20:51
Минфин рассказал о разработке новой системы добровольных накоплений
Министерство финансов разработало законопроект о новой системе добровольных накоплений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
20:49
Стал известен стартовый состав сборной России на матч отбора на Евро-2020 с Шотландией
Пресс-служба сборной России по футболу огласила стартовый состав команды на матч пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
20:40
В Кировской области предложили вернуть региональный маткапитал
В Кировской области предложили вернуть региональный материнский капитал, сообщает progorod43.