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ERR: в Эстонии намерены создать резерв быстрого реагирования против бунтов, катастроф и «зелёных человечков»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Эстонское МВД планирует создать резерв внутренней обороны, который будет состоять из людей, прошедших срочную службу. Как заявил в комментарии ERR министр внутренних дел Март Хельме, члены резерва должны будут быть готовы оказать поддержку во время бунтов, катастроф, а также при появлении «зелёных человечков».
ERR: в Эстонии намерены создать резерв быстрого реагирования против бунтов, катастроф и «зелёных человечков»
Reuters

Министерство внутренних дел готовится к созданию резерва внутренней обороны. Как передаёт ERR, согласно планам, резерв будет состоять из людей, прошедших срочную службу. Его будут задействовать в качестве группы быстрого реагирования в различных ситуациях.

В интервью ERR министр внутренних дел Март Хельме пояснил, что речь идёт о вооружённом подразделении с 1500 участниками.

«Члены резерва будут базироваться в разных частях страны и помогать пограничникам и полицейским. Речь идёт о мобильном резерве. Они будут работать при ротах, по 150 человек», — сказал Хельме.
 
«Члены резерва должны будут быть готовы оказать поддержку во время бунтов, катастроф, появлении «зелёных человечков». Резерв будет многофункциональным и не связанным исключительно с границей», — пояснил министр.
 
По его словам, бунтов и появления «зелёных человечков» ожидать не стоит, но к ним нужно быть готовыми.
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источник
ERR Эстония Европа
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