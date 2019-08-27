СТРАНА.ua выяснила, почему в Польше не любят украинцев

Новая волна антиукраинских настроений нарастает в Польше. После скандала с рестораном, владелец которого принимал на работу «только ответственных людей, никаких украинцев», издание «СТРАНА» вспомнило ещё несколько инцидентов, связанных с украинцами в Польше. Эксперты считают, что за украинофобской волной стоит политика, поскольку в Польше пройдут парламентские выборы, на которых снова надеется победить партия Ярослава Качиньского, который открыто недолюбливает украинских националистов.

В Польше нарастает новая волна антиукраинских настроений. Катализатором на этот раз стал скандал в Гдыне на Балтийском побережье страны. Как пишет «СТРАНА», в объявлении о приёме на работу в ресторан «У Кашуба» была пометка: «Никаких украинцев или им подобных. Только ответственные люди».

Мэр Гдыни Войцех Щурек осудил владельца ресторана Гжегоша Булльманна за ксенофобию и в знак солидарности с украинцами посетил ресторан, принадлежащий украинцу.

Неофициально знакомые Булльманна объясняли журналистам, что раньше у него трудились украинцы, и якобы на их работу жаловались клиенты. Сам Булльманн не комментирует инцидент, ссылаясь на болезнь, а его представители извинились.

Но ни жест мэра, ни извинения ресторана не смягчили скандал. Наоборот, в Польше идут дискуссии на тему украинских трудовых мигрантов. Мнения поляков разделились. Одни осуждают таких булльманнов за расизм.

«Украинцы трудолюбивы и неприхотливы, они спасают польский рынок труда в то время, как поляки выезжают на заработки в более богатые страны Запада. Более того, введение безвизового режима для граждан Украины привело к нервозности на польском рынке труда. Работодатели стали опасаться, что украинских сотрудников переманят в Германию, например», — сказал изданию Кшиштоф Инглот, гендиректор польского кадрового агентства, которое в том числе подбирает кадры на Украине.

Однако, отмечает издание, есть и другое мнение.

«Всё чаще слышу нарекания бизнесменов на недобросовестность и безответственность украинских сотрудников. Хозяин одного кафе жаловался знакомой на то, что украинец ушёл с работы без предупреждения, пришлось срочно искать ему замену. Часто слышу, что украинцы любят выпить, бывают случаи воровства. Среди них есть и националисты, которые за глаза обсуждают «ляхов». Считаю, это личное дело работодателя — кого нанимать, ведь это частный бизнес», — говорит владелец варшавской пекарни Тадеуш Крупа.

Поляки, у которых трудятся украинцы, в разговоре с украинскими журналистами отмечают, что в последние два года, после введения безвиза, наплыв украинцев вырос, но найти хорошего работника всё сложнее.

«Приехать и устроиться стало просто, такое ощущение, что едут все подряд, не имея никаких навыков, часто в поисках лёгких заработков», — говорит Роберт Радович, представитель польской ассоциации работодателей.

Скандал с рестораном — далеко не первый инцидент подобного рода, в котором унижают украинцев. Год назад в польском городе Барлинек владелец магазина Bimex Ежи Битель повесил табличку, призывающую проверять каждого гражданина Украины на кассе.

«Каждый гражданин Украины, прошедший кассу, будет проверен», — было написано на польском и украинском языках.

Владелец магазина тогда объяснял, что поставил табличку после того, как гражданин Украины украл две сумки продуктов.

Битель сказал, что украинцы — это проблема в его магазине и во всём Барлинке, и утверждает, что они воруют значительно чаще, чем поляки.

«Поляк может что-то украсть раз в месяц. С украинцами такие истории случаются даже четыре раза в неделю. Я должен был нанять двух дополнительных охранников», — жаловался владелец магазина.

Два года назад стала нашумевшей история о живущей в Кракове украинской паре, сына которой дразнят в школе «бандеровским курвом».

В то же время, отмечает издание, среди иностранных работников в Польше больше всего именно украинцев. По информации Rzeczpospolita, свыше 80% всех разрешений на работу выдали украинцам. В основном берут на стройки, сбор урожая, в прислуги и сиделки.

По данным опроса польского рекрутингового агентства Work Service, от трети до половины польских работодателей искали украинцев, поскольку своих желающих не нашлось и украинцы согласны на меньшие зарплаты.

Среди экспертов существует мнение, что за украинофобской волной стоит политика. В октябре в Польше пройдут парламентские выборы, на которых снова надеется победить правящая партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским, который открыто недолюбливает украинских националистов. Известна его фраза: «С Бандерой Украина не войдёт в Европу».

«Власть рассчитывает на голоса националистически настроенного электората, ей выгодно переключить внимание общества с других проблем. Часть поляков, особенно среди сторонников правящей партии, видят угрозу в наплыве работников-«бандеровцев». Другие настроены против мигрантов — в первую очередь, конечно, из ближневосточных стран, но и к украинцам всё чащё возникают претензии. Хотя с другой стороны, их проще нанять, своих работников не хватает», — говорит польский журналист Марчин Ковальчик.