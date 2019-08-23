Gazeta Wyborcza: польский ресторан отказался брать на работу «недолюдей» с Украины

В рыбном ресторанчике в польском городе Гдыня появилось объявление о вакансии повара со следующей припиской: «Внимание. Никаких украинцев и похожих на них». В ответ на замечания интернет-пользователей владелец заведения заявил: «Клиентов мы уважаем, а недолюдей — нет», пишет издание Gazeta Wyborcza.

«Внимание. Никаких украинцев и похожих на них», — такой комментарий рядом с объявлением о вакансии повара разместил владелец рыбного ресторанчика в польском городе Гдыня. Когда интернет-пользователи сделали замечание ввиду ксенофобского характера такой формулировки, он отрезал: «Клиентов мы уважаем, а недолюдей — нет», пишет в издании Gazeta Wyborcza польская журналистка Эва Карендыщ.

Оскорбительное и дискриминирующее украинцев объявление сразу же подверглось критике пользователями интернета, которые писали: «Я не верю, что такое происходит в Гдыне — открытом городе открытых людей», «Теперь я буду обходить это место за километр», «Это презрительное отношение к другим людям».

На следующий день после того, как об этой истории сообщило издание Gazeta Wyborcza, с заявлением выступил мэр Гдыни Войчех Шчурек. Встречу с журналистами он решил символически провести в преуспевающем ресторане «Кулинарная Украина», владельцем которого является украинец Иван Гуз.

«Это возмутительные слова, которые не должны звучать в нашем общественном пространстве, а тем более в таком современном и открытом городе, как Гдыня. Мы обязаны реагировать, заявлять, что мы не будем терпеть выходки такого рода», — заявил Шчурек. «Гдыня всегда была открытым городом. Мы рады, что в её жизни принимают участие как люди, которые всегда здесь жили, так и те, кто к нам приезжает», — добавил он.

«Государство должно решительным образом преследовать по закону любые проявления национальной нетерпимости, расизма, ксенофобии. Им нет места в общественном пространстве», — заявил присутствовавший на пресс-конференции сенатор Славомир Рыбицкий.

В среду Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии подал в районную прокуратуру заявление о подозрении в совершении преступления. Он планирует обратиться в Государственную трудовую инспекцию, отмечает автор.

В тот же день появилось заявление: «Кафе, которого касается описанная ситуация, — это семейное предприятие, руководствующееся принципами взаимного уважения. В своей ежедневной работе мы учитываем интересы и клиентов, и наших сотрудников, поскольку не смогли бы существовать как без первых, так и без вторых. Появление возмутительного объявления, которое совершенно справедливо подверглось критике интернет-пользователей, — это результат непродуманных действий одного человека. Вся наша команда дистанцируется от этого текста. Нам очень жаль, что сложилась такая ситуация, тем более что никто из работающих в нашем кафе не придерживается расистских или ксенофобских взглядов. Мы уверены, что автор объявления, который находится сейчас на больничном, принесёт соответствующие извинения».

Комментарии читателей на сайте Gazeta Wyborcza:

jasiuoz: А может, он не хотел украинцев, потому что они не хотели жарить на старом масле?

bardzospokojny: Традиционное польское гостеприимство, вежливость, толерантность и открытость в отношении любого человека. С бейсбольной битой в руке.

ddbk2015: Ведь объявление о вакансии: «Внимание. Никаких украинцев и похожих на них» или комментарий: «Клиентов мы уважаем, а недолюдей — нет» беззаконны в нашей стране и подлежат преследованию и наказанию. Кто-то наказал этого владельца? Прошу сказать, где, на какой улице находится этот ресторанчик, чтобы мы смогли держаться от бандитов подальше.

kamila gwiazda: Гомофоб заболел? Ой…