Гастарбайтеры и кредиты Запада: эксперт рассказал, благодаря чему существует Украина

В условиях развала промышленности украинская экономика сегодня держится в основном за счёт внешнего финансирования и денег, которые трудовые мигранты посылают своим семьям из-за границы, заявили в Федерации работодателей Украины. Как передаёт «112 Украина», по мнению эксперта, в перспективе эти люди перевезут свои семьи за рубеж и перестанут слать деньги, после чего поддерживать экономику страны будет почти нереально.

Внешнее финансирование и деньги, которые трудовые мигранты посылают своим семьям из-за границы, продолжают оставаться главными факторами поддержания экономической стабильности Украины. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

«Люди достаточно активно выезжают из страны и пока ещё пересылают деньги, много. Это в значительной степени позволяет балансировать платёжный баланс», — заявил эксперт.

Саливон считает, что в перспективе эти люди за рубежом осядут, перевезут свои семьи и перестанут слать деньги на Украину. По мнению экономиста, когда это примет массовый характер, то даже просто поддерживать инфраструктуру в государстве, которое было рассчитано на проживание 50 млн человек, станет почти нереально.

«Каждому человеку надо будет платить за поддержание одного метра канализационной трубы, условно, больше», — пояснил Саливон.

Эксперт считает, что при таком положении полагаться останется только на внешнее финансирование. По его мнению, пока украинскую экономику будут поддерживать на финансовой игле, а текущие долги будут реструктуризировать, страна ещё кое-как будет справляться.

«Если новая команда продолжит (или нарастит) действия по разрушению промышленности, то, наверное, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться ещё стремительнее», — прогнозирует экономист.