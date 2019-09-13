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ERR: хрущёвки в Тарту оказались слишком крепки, чтобы их сносить
В эстонском Тарту в рамках проекта SmartEnCity продолжают обновлять дома, построенные в советское время. Как передаёт ERR, основные конструкции хрущёвок оказались достаточно крепкими, поэтому было решено перестроить здания в современные дома с нулевым энергопотреблением.
В Тарту преображают старые хрущёвки. Здания после капитального ремонта превращаются в дома с нулевым энергопотреблением и современным внешним видом. Подробности из Тарту. 
 
В Тарту в рамках проекта SmartEnCity продолжают обновлять дома, построенные ещё в советское время. Благодаря проекту в центре города создаётся энергоэффективный район, где многоквартирные дома хрущёвской постройки реконструируются в здания с почти нулевым энергопотреблением, и работающими на умных решениях.
 
РАЙМОНД ТАММ, вице-мэр Тарту: Проведённые анализы показали, что основные и несущие конструкции этих зданий на самом деле достаточно крепкие и целые. Было разумно обновить их. Вопрос стоял только, на каком уровне это сделать. В рамках нашего проекта действительно поставлена амбициозная цель: эти дома должны быть с нулевым энергопотреблением.
 
По словам вице-мэра, реализация амбициозного проекта идёт полным ходом и в срок. На сегодня полностью обновлено десять хрущёвок. До конца года планируется реновация ещё пяти зданий. Всего в проект вошло 17 домов.
 
Кроме модернизации дома-хрущёвки выглядят по-новому: более эстетично и привлекательно, так как здания украшают необычные и оригинальные рисунки и графика. В разработке дизайна фасадов участвовали как местные, так и зарубежные художники.
 
АНДРА СОМЕЛАРИ, координатор художников по проекту SmartEnCity: Мы провели международный художественный конкурс, в котором приняли участие около 50 художников более чем из десяти стран. Эксперты и жюри конкурса выбрали лучших мастеров и интересные эскизы.
 
По словам вице-мэра, обновлённые дома-хрущёвки станут примером не только для местных квартирных товариществ, но опыт Тарту будет применён и в других городах Европы.
 
Дата выхода в эфир 11 сентября 2019 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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