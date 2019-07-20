CNN: в Израиле обнаружено человеческое поселение времён каменного века

И снова здравствуйте!

Археологов поразила невероятная находка близ Иерусалима. Это существовавшая девять тысяч лет назад деревня, которая позволит выяснить огромное количество информации о каменном веке. Репортаж Майкла Холмса.

У загруженного шоссе совсем рядом с Иерусалимом обнаружили очень примечательную находку — деревню времён неолита, то есть позднего каменного века. Деревне девять тысяч лет. Такое открытие поразило даже видавших виды археологов.

ЯКОВ ВАРДИ, археолог, Управление древностей Израиля: То, что мы обнаружили здесь, в Моце, изменит наши представления об археологии.

Археолог Яков Варди не первый день в профессии, но и ему было сложно поверить в то, что обнаружилось на небольшой глубине под бывшим виноградником.

ЯКОВ ВАРДИ: Сначала мне было непросто это принять, но археологические свидетельства не врут. Перед вашими глазами — здание. Мы сейчас внутри большой комнаты здания, которому девять тысяч лет.

Никто и не представлял, что лежит в этой земле, — пока Иерусалиму не понадобилось новое шоссе. В этих местах всегда первым делом проводят археологическое исследование, но даже эксперты, привыкшие к удивительным находкам в этом регионе, были поражены, и не только тем, что деревня нашлась, но и её размерами — по их предположениям, здесь могли жить три тысячи человек.

ЯКОВ ВАРДИ: Дело не только в том, что мы нашли деревню — речь идёт о мега-памятнике. Если оценивать по современным меркам, это равносильно по размеру самому Иерусалиму или Тель-Авиву. Это просто потрясает воображение.

МАЙКЛ ХОЛМС, корреспондент CNN: Один из самых примечательных аспектов этого места заключается в том, насколько оно хорошо организовано, — так сказать, его планировка. Здесь есть и дома, и проезды к домам, а вот здесь — аналог одной из главных улиц.

ЯКОВ ВАРДИ: Здесь есть площадки, которые, вероятно, были кухнями, где можно найти каменные инструменты — ручные жернова и ступки, которые использовались для измельчения чечевицы.

Благодаря этой деревне, уже удалось выяснить колоссально много о том, какой была жизнь девять тысяч лет назад: общественное устройство было сложнее, чем предполагалось, познаний о сельском хозяйстве — гораздо больше, а инструменты — более продвинутыми, чем думали раньше. А ведь работа только началась — вскоре начинающиеся исследования и инвентаризация займут долгие годы, и в результате будет выяснено ещё очень многое.

Варди говорит, что это — высшая точка в его карьере: эту находку не переплюнет уже ничего.

ЯКОВ ВАРДИ: Это такой проект, в котором доводится поучаствовать лишь раз в жизни, и мне можно даже не надеяться, что будет что-то ещё лучше. Это поразительное открытие.

Что же до проектируемого шоссе, из-за которого и было обнаружено это место, оно по-прежнему нужно — и после того, как место раскопок будет тщательно задокументировано, инвентаризовано и исследовано цифровыми методами, часть его будет сохранена для туризма и исследований. Что же до остального — шоссе построено всё же будет, и большая часть деревни, существовавшей девять тысяч лет назад, вновь ичезнет.

Майкл Холмс, CNN, Иерусалим.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 июля 2019 года.