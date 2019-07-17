Euronews: эксперты ЮНЕСКО в Баку провели инвентаризацию важнейших для человечества памятников

На ежегодной сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку эксперты расширили список охраняемых памятников и природных объектов. Он пополнился почти на три десятка позиций и включает теперь 1121 объект в 167 странах мира, передаёт Euronews. В числе номинантов были и архитектурные памятники Пскова.

Десять дней интенсивной работы для будущих поколений: в Баку завершилась очередная сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, на которой эксперты со всего мира расширили список охраняемых объектов.



АВРОРА ВЕЛЕС, корреспондент Euronews: Мы — в старом Баку с его узкими улочками и настоящими архитектурными легендами. В их числе Дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, история которой восходит к XII веку. Памятники — часть списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как он формируется?



О том, какие памятники сохранит человечество для будущих поколений, в столице Азербайджана говорили две с половиной тысячи экспертов. Их усилиями список Всемирного наследия был расширен.



МЕХТИЛЬДА РЁССЛЕР, директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО: Конвенция о Всемирном наследии — это юридический документ, подписанный 193 странами. Таким образом, предложение о внесении в список объекта (памятника) исходит главным образом от стран-участниц. Но иногда номинации продвигают и неправительственные организации, движения, сообщества на местах. Самым важным критерием отбора является выдающаяся универсальная ценность того или иного памятника.



В этом году список ЮНЕСКО, включающий объекты культурного и природного наследия, пополнили 29 памятников. В частности, древний город Вавилон, находящийся на территории современного Ирака. Город — уникальное свидетельство одной из самых влиятельных империй древнего мира.



Членство в перечне ЮНЕСКО даёт преимущества. Например, стимулирует приток туристов, одновременно повышая ответственность страны — обладательницы памятника за его сохранность.



АБУЛЬФАС ГАРАЕВ, министр культуры Азербайджана: Мы должны следовать всем рекомендациям международного сообщества, чтобы улучшить ситуацию, повысить уровень защищённости, убедиться, что правительства стран-соискателей делают всё возможное для охраны объекта, который они хотят включить в перечень ЮНЕСКО.



В рамках сессии в Азербайджане эксперты, занимающиеся сохранением памятников на местах, смогли осмотреть уникальный Гобустанский археологический заповедник с его наскальными рисунками, выбитыми в период с раннего неолита до Средневековья. Один из участников слёта Паскаль Турувинга, куратор острова Роббен в ЮАР, не понаслышке знает, скольких усилий требует охрана заповедника — прежде всего, от последствий изменения климата.



ПАСКАЛЬ ТУРУВИНГА, куратор острова Роббен: Остров Роббен реагирует на изменения климата. Причём это касается экосистемы острова в целом: малейшие изменения влияют на жизнь диких животных, не проходят они бесследно и для построек. Мы должны проводить техническое обслуживание зданий чаще, чем в других местах, а это очень дорого.



Климатические изменения, реализация проектов развития и вооружённые конфликты — эти и другие факторы ставят под угрозу сохранность таких мест, как столица Йемена Сана. Памятники города значатся в перечне культурного наследия ЮНЕСКО и в его же списке объектов, которые «находятся в опасности». В этом году в «группе риска» ЮНЕСКО — 53 объекта по всему миру.



МЕХТИЛЬДА РЁССЛЕР: Список памятников, находящихся под угрозой, интегрирован в Конвенцию Всемирного наследия как инструмент, помогающий странам — обладательницам таких памятников получать больше международного финансирования, активнее привлекать внимание к проблеме. То есть это механизм поддержки, а не какой-то зловещий чёрный список.



ЮДЖИН ДЖО, координатор Международного центра по изучению проблем сохранения и реставрации культурных памятников: У нас есть специальный тренинг, он называется «Скорая помощь для культурного наследия». Его цель — подготовить специалистов, работающих на местах с памятниками, грамотно реагировать на угрозы и критические ситуации.



Теперь список Всемирного наследия ЮНЕСКО включает в себя 1121 объект в 167 странах мира.



Дата выхода в эфир 15 июля 2019 года.