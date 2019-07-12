Fox News: в Дербенте нашли одну из старейших христианских церквей

В дербентской крепости Нарын-Кала обнаружено подземное здание, которое может оказаться одной из древнейших христианских церквей, сообщает Fox News. Как отмечает издание, неоценимую помощь археологам оказали учёные, которые смогли с помощью мюонного анализа изучить помещение, не прибегая к рискованным раскопкам.

В древнем российском городе Дербенте на берегу Каспийского моря учёные, возможно, обнаружили одну из старейших христианских церквей в мире, пишет Fox News. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Applied Sciences.

Как рассказывает информационный сайт, археологи долго не могли понять, для чего использовалось это сооружение. По одной из версий, это один из видов христианского храма. Согласно другим предположениям, здание служило в качестве резервуара для воды или зороастрийского храма огня.

Конструкция расположена на северо-западе средневековой цитадели Нарын-Кала и достигает 11 м в высоту, 15 м в длину и 13,4 м в ширину. Она построена около 300 года н.э. из местного известняка и практически полностью скрыта под землёй.

Археологи не смогли получить полный доступ к сооружению, потому что раскопки могут уничтожить объект культурного наследия ЮНЕСКО. Вместо этого учёные из РАН, НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ и Дагестанского государственного университета использовали мюонную радиографию, которая позволила получить изображение зарытых помещений. В результате выяснилось, что здание выполнено в форме креста — ещё одно подтверждение гипотезы о храме.

«Мне кажется очень странным интерпретировать это здание как цистерну для воды, — цитирует Fox News заявление Натальи Полухиной, руководителя исследовательской группы и автора научной работы. — В этой же крепости Нарын-Кала есть такое же подземное сооружение 10-метровой глубины, и оно действительно является цистерной. Это просто прямоугольное здание. Необычная постройка, в которой мы ставили свои детекторы, имеет форму креста, ориентированного строго по сторонам света, одна из сторон на 2 метра больше остальных. Как говорят археологи, начинавшие раскопки, это здание во время постройки было целиком на поверхности и оно стоит на наиболее высокой точке Нарын-Кала. Ставить цистерну на поверхности, да ещё на самой высокой горе? Это странно. Вопросов пока больше, чем ответов».

Как отмечает в заключение американский сайт, в своём докладе учёные подчеркнули, что необходимо установить больше мюонных детекторов, в частности, на западном склоне крепости. Это нужно, чтобы получить полноразмерное изображение подземного помещения.