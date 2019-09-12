ERR: Россия требует прояснить историю с осуждённым в Эстонии «шпионом»

Посольство России в Таллине затребовало у эстонских властей дополнительную информацию после появившихся в СМИ публикаций о том, что суд в Эстонии приговорил россиянина к пяти годам лишения свободы за «шпионаж». По словам представителя Полиции безопасности Эстонии, детали обвинения в настоящее время не могут быть раскрыты полностью, поскольку расследование всех обстоятельств, связанных с этим уголовным делом, ещё не завершено, сообщает ERR.
После появления в СМИ информации о россиянине, осуждённом на пять лет по обвинению в шпионаже, посольство Российской Федерации обратилось к эстонским властям за дополнительной информацией.
«В связи с появлением 11 сентября в эстонских СМИ информации о задержании в мае правоохранительными органами Эстонской Республики неназванного гражданина Российской Федерации и вынесении ему в августе приговора, предусматривающего лишение свободы сроком на пять лет за совершение «действий ненасильственного характера» против Эстонии, посольство оперативно запросило у эстонских властей дополнительные сведения по существу предъявленных российскому гражданину обвинений. Ожидаем от эстонской стороны соответствующей официальной реакции», — говорится в официальном заявлении посольства РФ.
Как писал ERR, несколько недель назад Харьюский уездный суд приговорил к тюремному заключению «российского шпиона». Полиция безопасности (КаПо) при этом ни детали дела, ни фамилию осуждённого не раскрывает. В мае этого года КаПо задержала гражданина Российской Федерации (инициалы А.А.), которому предъявили обвинения в совершении ненасильственных действий против Эстонии, сообщили в Госпрокуратуре.
Обвиняемый пошёл на сделку со следствием, 29 августа суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. По словам пресс-секретаря КаПо, детали конкретного обвинения не могут быть раскрыты в настоящее время, поскольку Полиция безопасности ещё не завершила расследование всех обстоятельств, связанных с этим уголовным делом.
В мае 2017 года аналогичное наказание было вынесено гражданину России Артёму Зинченко (30 лет), который проживал в Эстонии и работал на ГРУ. Согласно обвинению Госпрокуратуры, ГРУ завербовало Зинченко в 2009 году. Начиная с 2013 года и до своего задержания в январе 2017 года мужчина активно участвовал в агентурно-оперативной работе российской внешней разведки, направленной на подрыв безопасности Эстонии.
В феврале 2018 года Артема Зинченко обменяли на осуждённого в России эстонского гражданина Райво Суси. Райво Суси в декабре 2017 года был признан российским судом виновным в шпионаже и приговорён к 12 годам лишения свободы.
Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов и террористов студента Егора Жукова, который был фигурантом дела о беспорядках в Москве 27 июля, а позднее был обвинён в призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах.
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что просил руководство клуба после чемпионского сезона продлить контракт с бывшим полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с поста председателя Службы внешней разведки (СВР) и назначил его первым зампредседателя Службы безопасности (СБУ). Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского лидера.
Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба «Локомотив» Кирилл Брейдо высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) назначить матч 1/16 финала Кубка России с калининградской «Балтикой» на 25 сентября.
Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов высказался о двух поражениях магнитогорского «Металлурга» после увольнения Йозефа Яндача и назначения Ильи Воробьёва на пост главного тренера команды.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе англичанин Майкл Биспинг заявил, что американец Тони Фергюсон является самым опасным соперником для действующего обладателя титула в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал материал американского телеканала CNBC, который со ссылкой на свои источники, знакомые с отчётом американских разведслужб, сообщил, что Россия намерена завершить работу над крылатыми ракетами с ядерной установкой «Буревестник» до 2025 года.
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и его супруга, представительница Белоруссии Дарья Домрачева, которая является четырёхкратной победительницей Олимпиады, будут тренировать сборную Китая.
Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский выразил мнение, что российским бойцам не нужно копировать образ известного ирландского атлета, экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.