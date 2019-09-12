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ERR: Россия требует прояснить историю с осуждённым в Эстонии «шпионом»
Посольство России в Таллине затребовало у эстонских властей дополнительную информацию после появившихся в СМИ публикаций о том, что суд в Эстонии приговорил россиянина к пяти годам лишения свободы за «шпионаж». По словам представителя Полиции безопасности Эстонии, детали обвинения в настоящее время не могут быть раскрыты полностью, поскольку расследование всех обстоятельств, связанных с этим уголовным делом, ещё не завершено, сообщает ERR.
ERR: Россия требует прояснить историю с осуждённым в Эстонии «шпионом»
Reuters

После появления в СМИ информации о россиянине, осуждённом на пять лет по обвинению в шпионаже, посольство Российской Федерации обратилось к эстонским властям за дополнительной информацией.

«В связи с появлением 11 сентября в эстонских СМИ информации о задержании в мае правоохранительными органами Эстонской Республики неназванного гражданина Российской Федерации и вынесении ему в августе приговора, предусматривающего лишение свободы сроком на пять лет за совершение «действий ненасильственного характера» против Эстонии, посольство оперативно запросило у эстонских властей дополнительные сведения по существу предъявленных российскому гражданину обвинений. Ожидаем от эстонской стороны соответствующей официальной реакции», — говорится в официальном заявлении посольства РФ.

Как писал ERR, несколько недель назад Харьюский уездный суд приговорил к тюремному заключению «российского шпиона». Полиция безопасности (КаПо) при этом ни детали дела, ни фамилию осуждённого не раскрывает. В мае этого года КаПо задержала гражданина Российской Федерации (инициалы А.А.), которому предъявили обвинения в совершении ненасильственных действий против Эстонии, сообщили в Госпрокуратуре.

Обвиняемый пошёл на сделку со следствием, 29 августа суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. По словам пресс-секретаря КаПо, детали конкретного обвинения не могут быть раскрыты в настоящее время, поскольку Полиция безопасности ещё не завершила расследование всех обстоятельств, связанных с этим уголовным делом. 

В мае 2017 года аналогичное наказание было вынесено гражданину России Артёму Зинченко (30 лет), который проживал в Эстонии и работал на ГРУ. Согласно обвинению Госпрокуратуры, ГРУ завербовало Зинченко в 2009 году. Начиная с 2013 года и до своего задержания в январе 2017 года мужчина активно участвовал в агентурно-оперативной работе российской внешней разведки, направленной на подрыв безопасности Эстонии.

В феврале 2018 года Артема Зинченко обменяли на осуждённого в России эстонского гражданина Райво Суси. Райво Суси в декабре 2017 года был признан российским судом виновным в шпионаже и приговорён к 12 годам лишения свободы.

Дата публикации 12 сентября 2019 года.

 

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ERR Эстония Европа
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