ERR: срочников Эстонии будут учить эстонскому языку в обязательном порядке

В Эстонии ввели обязательные курсы эстонского языка для солдат срочной службы, которые не владеют им в достаточной мере. Как сообщает ERR, данные курсы направлены на то, чтобы солдаты лучше понимали военное дело, а также интегрировались в общество.

С этого года Силы обороны ввели обязательные курсы эстонского языка для тех срочнослужащих, которые не владеют им в достаточной мере. Как передаёт ERR, в этом году таких солдат набралось почти 310.

По словам главы пресс-службы Сил обороны, майора Арво Йыесалу, недостаточное владение эстонским языком вызывало проблемы, поскольку учения и, например, курсы вождения проходят только на эстонском языке.

Обязательные курсы направлены и на то, чтобы солдаты лучше понимали военное дело, а также интегрировались в общество.

Как отмечает портал, курсы эстонского преподаются в армии уже с 2016 года, но с этого года они стали обязательными.