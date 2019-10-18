ERR: срочников Эстонии будут учить эстонскому языку в обязательном порядке

В Эстонии ввели обязательные курсы эстонского языка для солдат срочной службы, которые не владеют им в достаточной мере. Как сообщает ERR, данные курсы направлены на то, чтобы солдаты лучше понимали военное дело, а также интегрировались в общество.
С этого года Силы обороны ввели обязательные курсы эстонского языка для тех срочнослужащих, которые не владеют им в достаточной мере. Как передаёт ERR, в этом году таких солдат набралось почти 310.
По словам главы пресс-службы Сил обороны, майора Арво Йыесалу, недостаточное владение эстонским языком вызывало проблемы, поскольку учения и, например, курсы вождения проходят только на эстонском языке.
Обязательные курсы направлены и на то, чтобы солдаты лучше понимали военное дело, а также интегрировались в общество.
Как отмечает портал, курсы эстонского преподаются в армии уже с 2016 года, но с этого года они стали обязательными.
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