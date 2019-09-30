ERR: эстонские призывники скоро смогут ночевать дома

03:00 Небензя заявил об отговорках Запада от участия в восстановлении в САР Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада придумывают новые предлоги для отказа участвовать в восстановлении в Сирии.

03:00 В Москве могут отменить транспортный налог для электромобилей В столице могут отменить транспортный налог для электромобилей, сообщает «Вечерняя Москва».

03:00 «Ак Барс» победил «Нефтехимик» в КХЛ В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик».

03:00 Источник: стрельба произошла во время дорожного конфликта в Москве На северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.

03:00 ЦСКА одержал победу над «Пармой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ Баскетболисты ЦСКА победили пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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03:00 Путин поздравил легкоатлетку Сидорову с золотой медалью ЧМ Президент России Владимир Путин поздравил легкоатлетку Анжелику Сидорову с завоеванием золотой медали в секторе по прыжкам с шестом на чемпионате мира в Катаре.

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03:00 Новак заявил о готовности России рассматривать нефтяные проекты в Ираке Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российские компании готовы рассматривать участие в новых нефтяных проектах в Ираке.

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03:00 Посольство России обвинило британских военных в придумывании угроз Пресс-секретарь посольства России в Великобритании заявил, что британские военные придумывают несуществующие угрозы ради освоения бюджета.

03:00 В РФС создан департамент по борьбе с договорными матчами В Российском футбольном союзе (РФС) создан департамент защиты игры.

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03:00 Минобороны опубликовало видео пуска МБР «Тополь-М» Министерство обороны России опубликовало видео учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М», который был произведён с космодрома Плесецк.

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03:00 В ОБСЕ обеспокоены лишением лицензии телеканала «112 Украина» Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что лишение телеканала «112 Украина» лицензии на вещание вызывает беспокойство.

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03:00 Эксперт прокомментировал решение Сбербанка снизить ставки по ипотеке Генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал решение Сбербанка снизить ставки по ипотеке.

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03:00 Трамп обвинил СМИ США в игнорировании скандала вокруг Байдена Президент США Дональд Трамп обвинил американские средства массовой информации в игнорировании коррупционного скандала, связанного с бывшим вице-президентом страны Джо Байденом и его сыном.

03:00 Генсек ОПЕК заявил о стабилизации цен на нефть Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо заявил, что ситуация с ценами на нефть после нападения на объекты в Саудовской Аравии стабилизировалась.

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