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ERR: эстонские призывники скоро смогут ночевать дома
Срочнослужащие Сил обороны Эстонии уже со следующего года могут получить разрешение на домашнюю ночёвку. Как рассказал в интервью ERR командир Первой пехотной бригады Вахур Карус, эту систему уже опробовали в отдельных батальонах и получили от военнослужащих много позитивных отзывов.
ERR: эстонские призывники скоро смогут ночевать дома
Reuters

Силы обороны Эстонии планируют изменения, которые позволят призывникам в конце каждого дня службы покидать казармы. Но утром они будут обязаны вернуться в часть.

Нововведение коснётся тех срочнослужащих, которые уже прошли семинедельный базовый курс подготовки молодого бойца, сообщил в воскресенье, 29 сентября, портал новостей вещания ERR.

По словам командира Первой пехотной бригады полковника Вахура Каруса, Скаутский батальон испытывал эту систему в течение двух лет. А весной её опробовали и в Пионерском батальоне — отзывы военнослужащих были хорошими. Он пояснил, что Силы обороны могут перейти на новую систему уже в январе следующего года.

Дата публикации 29 сентября 2019 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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