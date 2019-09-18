ERR: глава МВД Эстонии призвал не упрощать получение гражданства — а то «сотни тысяч» россиян захотят стать эстонцами

Маленькая Эстония не может позволить себе быть «слишком гостеприимной» и принимать всех на льготных условиях, заявил глава МВД Март Хельме. Он призвал с осторожностью относиться к инициативам по упрощению процедуры предоставления гражданства обладателям «серых паспортов» или другим желающим попасть в Европу, чтобы страну не захлестнула волна «этнических эстонцев» из России и стран СНГ, передаёт ERR.
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме призывает с осторожностью относиться к попыткам либерализовать политику предоставления гражданства. По его словам, любые исключения из правил, в том числе для абхазских эстонцев, чреваты непредсказуемыми последствиями.
«Мы можем создать ситуацию, при которой в один прекрасный день сотни тысяч людей из Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга или с Камчатки заявят, что они — этнические эстонцы, чьи предки в XIX веке перебрались в Россию, и вот, мол, теперь они хотят обратно в Эстонию», — сказал лидер партии EKRE в интервью программе «Своя правда», которая выйдет в эфир вечером 16 сентября на телеканале ETV+.
«Тут надо быть осторожными: Эстония — очень маленькая страна. Наши ресурсы ограничены и с демографической точки зрения. На сегодня в Эстонии проживают где-то порядка 900 тысяч этнических эстонцев. А если мы посмотрим на восток, то там порядка 200 миллионов русскоязычных — в России, на Украине, в Белоруссии и так далее. Мы не можем быть слишком гостеприимными», — пояснил министр.
«В коалиции нет никаких договорённостей о том, чтобы дать всем «серопаспортникам» гражданство автоматически», — добавил Хельме.
Казанская межрайонная природоохранная прокуратура зафиксировала факт незаконной рубки леса на территории особо защищённого лесного участка в Алексеевском муниципальном районе Татарстана, передаёт «Реальное время».
В Башкирии завели три уголовных дела против экс-инспектора ГИБДД, который подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Дэвид Хейл в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил о готовности Вашингтона обсуждать ослабление санкций против Минска.
Адвокат экс-сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, первый вице-президент Федерального союза адвокатов России Анатолий Кучерена прокомментировал RT решение США подать иск против бывшего агента в связи с публикацией книги, которая, по данным Минюста, нарушает соглашения о неразглашении.
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.