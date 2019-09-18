ERR: глава МВД Эстонии призвал не упрощать получение гражданства — а то «сотни тысяч» россиян захотят стать эстонцами

Маленькая Эстония не может позволить себе быть «слишком гостеприимной» и принимать всех на льготных условиях, заявил глава МВД Март Хельме. Он призвал с осторожностью относиться к инициативам по упрощению процедуры предоставления гражданства обладателям «серых паспортов» или другим желающим попасть в Европу, чтобы страну не захлестнула волна «этнических эстонцев» из России и стран СНГ, передаёт ERR.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме призывает с осторожностью относиться к попыткам либерализовать политику предоставления гражданства. По его словам, любые исключения из правил, в том числе для абхазских эстонцев, чреваты непредсказуемыми последствиями.



«Мы можем создать ситуацию, при которой в один прекрасный день сотни тысяч людей из Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга или с Камчатки заявят, что они — этнические эстонцы, чьи предки в XIX веке перебрались в Россию, и вот, мол, теперь они хотят обратно в Эстонию», — сказал лидер партии EKRE в интервью программе «Своя правда», которая выйдет в эфир вечером 16 сентября на телеканале ETV+.



«Тут надо быть осторожными: Эстония — очень маленькая страна. Наши ресурсы ограничены и с демографической точки зрения. На сегодня в Эстонии проживают где-то порядка 900 тысяч этнических эстонцев. А если мы посмотрим на восток, то там порядка 200 миллионов русскоязычных — в России, на Украине, в Белоруссии и так далее. Мы не можем быть слишком гостеприимными», — пояснил министр.



«В коалиции нет никаких договорённостей о том, чтобы дать всем «серопаспортникам» гражданство автоматически», — добавил Хельме.



Дата публикации 16 сентября 2019 года.