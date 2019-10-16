Telegraph: «мы за вами следим» — британские военные в Эстонии жалуются на загадочные сообщения от «российских ботов»

Британские солдаты, проходящие службу в Эстонии в рамках операции НАТО по «сдерживанию российской агрессии в Восточной Европе», утверждают, что им в соцсетях и на личные номера приходят «подозрительные сообщения» вроде «мы за вами следим», пишет The Daily Telegraph. Военные считают, что за этим стоят «российские боты», цель которых — запугать военнослужащих.

Британские солдаты, которые сейчас находятся на службе в Эстонии, жалуются на «загадочные сообщения», приходящие им в соцсетях и на мобильные телефоны, сообщает The Daily Telegraph. Руководство уверено, что всё это проводится в рамках «кибервойны», которую развернула Москва с целью запугать британские войска и союзников.

На сегодня в Эстонии находятся порядка 1 тыс. солдат из Соединённого Королевства, они участвуют в масштабной операции НАТО по «сдерживанию российской агрессии в Восточной Европе». По данным источников газеты, с самого момента прибытия британских военных в 2017 году они начали получать «подозрительные сообщения» в Facebook и Twitter, а также просто на личные мобильные номера.

«Некоторые из нас получают странные смс и сообщения в Facebook, всё такое. Все они на английском, иногда там пишут: «Мы за вами следим», — рассказал один из военных, не пожелавший раскрывать своё имя. — Это всё-таки настораживает, потому что они явно знают, кто мы такие. Тем не менее нас к подобному готовили и учили это игнорировать. Я бы не сказал, что российская стратегия работает».

Как полагают военные, за сообщениями стоят «боты», «связанные с Россией анонимные аккаунты, которые регулярно штампуют российскую пропаганду». Представители НАТО также делятся опасениями, что Москва может пользоваться переносной антенной, чтобы взламывать телефоны военнослужащих ради доступа к ценной информации.

Американские офицеры ранее отмечали, что, пока они находились в Эстонии, их геопозицию кто-то отслеживал через смартфоны. А нидерландские пилоты утверждали, что их жёнам и подругам звонили «российские тролли» с вопросами «вы знаете, чем здесь занимается ваша половина?» и «может, ему лучше уехать?».

Как отмечает The Daily Telegraph, пока британским солдатам в Эстонии разрешают пользоваться личными смартфонами, но с соблюдением «мер предосторожности». По словам Министерства обороны Великобритании, «как и со многими представителями общественности, с Вооружёнными силами периодически пытаются связаться непроверенные источники». Ведомство заверило, что военные располагают подробными инструкциями, как безопасно использовать мобильные устройства. Министерство обороны России ситуацию никак не прокомментировало.

Тем временем начальник британского штаба обороны генерал Ник Картер считает, что из-за постоянной киберугрозы со стороны Москвы Соединённое Королевство каждый день находится в состоянии войны и в современном мире различий между войной и миром больше не существует.