The Independent: Великобритания остановила экспорт оружия в Турцию после аналогичного решения ряда других стран

Великобритания отменила поставки своих вооружений в Турцию, последовав за Италией, Францией и Германией, пишет The Independent. Как отмечает издание, британское правительство осудило операцию Анкары против сирийских курдов и призвало Турцию к окончанию военного вмешательства.

Правительство Великобритании отменило поставку вооружений Турции, пишет The Independent. Как отмечает издание, это решение было принято после того, как многие члены мирового сообщества высказались против вторжения турецкой армии в Сирию.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал Турцию «действовать максимально сдержанно и положить конец этому одностороннему военному вмешательству». Как отмечает The Independent, раннее экспорт своих вооружений в Турцию приостановили Германия, Италия, Франция, а также ещё несколько государств.

Издание напоминает, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган начал операцию, целью которой является создание буферной зоны от курдских сирийских демократических сил (СДС). Несмотря на осуждение мирового сообщества, Анкара не отступилась. В минувший вторник события получили новое развитие: сирийские и российские правительственные силы заняли оставленный американскими войсками стратегически важный город Манбидж. Как отмечает The Independent, передача контроля над городом стала символом отхода Вашингтона от сирийского конфликта.

По словам одного из местных журналистов, решение Великобритании об остановке экспорта вооружений было принято слишком поздно: «Настроение среди людей таково, что никого не интересуют меры, способные повлиять на развитие ситуации в будущем, такие как отмена новых продаж оружия. Вред уже нанесён». Издание напоминает, что США, в свою очередь, ввели санкции против высокопоставленных турецких политиков, а также приостановили переговоры по торговой сделке.

Эксперты ООН предупредили о том, что турецкая операция стала причиной гуманитарного кризиса в северной Сирии: из-за военных действий 160 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, в ходе операции погибло минимум 60 мирных жителей (в их числе 20 детей).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность конфликтом между Турцией и курдами, подчеркнув, что необходимо сохранить прогресс, достигнутый в борьбе с общим врагом — исламским терроризмом. Британский премьер Борис Джонсон поддержал главу НАТО: он отметил важность Турции для НАТО и выделил роль Анкары в вопросе беженцев, однако призвал к тому, чтобы Турция прекратила свою операцию против курдов.