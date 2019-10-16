Le Figaro: заключив сделку с турецким «дьяволом», Запад сам загнал себя в ловушку

Наступление турецких войск на северо-востоке Сирии стало очередным этапом длительного кризиса в отношениях Анкары с её западными партнёрами, пишет Le Figaro. Однако хотя многие в ЕС и НАТО настаивают на исключении Турции из альянса и других западных структур, сделать это не так просто. Как поясняет газета, значение Турции для НАТО и охраны европейских границ от потока беженцев слишком велико, чтобы открыто идти с Анкарой на конфликт.

Наступление турецких войск на северо-востоке Сирии стало «последним актом» почти нескончаемого кризиса в отношениях Анкары и её западных партнёров, считает обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. Как отмечает автор, сегодня связи Турции с союзниками из НАТО и ЕС близки к разрыву. Некоторые дипломаты и высокопоставленные политики уже открыто задаются вопросами о том, возможно ли сохранение Турции — единственной мусульманской страны в Североатлантическом альянсе и второй по величине армии в нём — в составе НАТО, а также, не пора ли положить конец двусмысленности в отношениях Анкары с ЕС, который заморозил переговоры о вхождении Турции в состав союза, однако официально не прекратил процедуру присоединения.

Как напоминает автор, военное наступление на курдов стало очередным пунктом в длинном списке разногласий между Турцией и Западом. Так, в начале войны против «Исламского государства»* в Сирии Анкара попустительствовала передвижениям джихадистов по своей территории и найму боевиков, а затем закупила у России противоракетные комплексы С-400, спровоцировав серьёзный кризис внутри НАТО.

«Некоторые полагают, что изменение взглядов Турции, её сближение с Россией, цель которой — ослабить и заставить отступить НАТО, ставит под вопрос статус Анкары как союзника и несёт угрозу самому существованию альянса», — отмечает журналист. Тем не менее, хотя кое-кто из политиков призывает исключить Турцию из НАТО, Североатлантический договор не предусматривает процедуры выхода, а любая реформа в этой сфере возможна лишь с одобрения Анкары.

При этом эксперты сомневаются, что Турция, всё в меньшей степени признающая себя членом НАТО, примет решение о выходе из альянса самостоятельно. По мнению заместителя директора Фонда стратегических исследований Брюно Тетре, с большей вероятностью Анкара может приостановить своё участие в объединённой военной организации, потребовать вывода со своей территории американских ядерных вооружений и закрыть союзникам доступ к авиабазе Инжирлик.

В то же время Турция всё ещё нуждается в гарантиях безопасности со стороны США и НАТО, а её армия, даже ослабленная и дезорганизованная после попытки путча в июле 2016 года, остаётся одним из «столпов» альянса, подчёркивает Лассер. Однако, как замечает Тетре, в основе альянса лежат «общие интересы и ценности», а в случае с Турцией и другими членами НАТО это всё меньше похоже на правду.

Похожие проблемы с Анкарой испытывает и Брюссель с тех пор, как взгляды Реджепа Тайипа Эрдогана стали более радикальными, а его режим свернул на путь авторитаризма, отмечает обозреватель. Турецкое наступление на курдские территории подверглось в Европе яростной критике, а Франция и Германия даже приостановили поставки вооружений Анкаре, однако Европейскому союзу не удалось ввести подобное эмбарго от своего имени из-за позиции Великобритании.

Глава французского МИД отказался присутствовать на футбольном матче между Францией и Турцией на одном из французских стадионов, однако в целом возможности европейцев в противостоянии Турции ограничены, считает автор. С тех пор как ЕС заключил с Анкарой финансовое соглашение с целью ограничения потока беженцев в Европу, Брюссель регулярно становится объектом шантажа со стороны турецких властей, угрожающих «открыть миграционный кран». «Мы откроем двери и отправим 3,6 миллиона беженцев к вам», — пригрозил Эрдоган на прошлой неделе. Как поясняет журналист, страх нового миграционного кризиса не способствует консенсусу внутри ЕС по вопросу санкций против Турции.

«Европейцы сами загнали себя в ловушку, согласившись на сделку с дьяволом. Но поддаваться на турецкий шантаж нельзя. Мы должны заявить Анкаре, что в таком случае у нас тоже будет возможность ответить», — уверен Тетре.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

