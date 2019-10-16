Times: исследование показало — наиболее счастливыми британцы были в викторианскую эпоху

Викторианская эпоха была самым счастливым временем для британцев, пишет The Times со ссылкой на исследование, проведённое Уорикским университетом, а также Университетом Глазго и Институтом Алана Тьюринга в Лондоне.

Учёные проанализировали эмоциональный тон языка в более чем 8 млн книг и 65 млн газетных статей из Великобритании, США, Германии и Италии, причём исследование охватило последние два столетия. В результате они пришли к выводу, что во времена королевы Виктории британцы чувствовали себя наиболее довольными.

Исследователи использовали базу данных из 14 тыс. слов, которые оценивались по шкале от одного до девяти, в зависимости от того, насколько сильно те выражают радость.

При этом, как выяснилось, самым счастливым десятилетием для Великобритании оказались 1880-е годы, когда Британская империя подошла к пику своего могущества.

Как показали результаты исследования, настроения британцев резко ухудшались, когда британские солдаты отправлялись на Первую и Вторую мировые войны. Ещё более несчастными жители Великобритании чувствовали себя во время отраслевых беспорядков конца 1970-х.

В 1950-х настроения были на подъёме из-за того, что было отменено нормирование продуктов в связи с военным временем. Но уже к 1957 году, когда британский премьер Гарольд Макмиллан настаивал на том, что большинство его сограждан никогда до этого не жили так хорошо, начался спад, который достиг своей низшей отметки в 1982 году, в год Фолклендского конфликта.

Исследование также показало, что в послевоенный период Британия была менее счастливой, чем Германия или Италия.

Между тем относительно последних отмечается, что серьёзным ударом по настроениям итальянцев и немцев стали, например, революции, прокатившиеся по всей Европе в 1848 году.

В Соединённых Штатах настроения американцев резко упали во время кровопролитной гражданской войны. При этом их резкий рост наблюдался в бурные 1920-е. А самой низкой отметки они достигли во времена войны во Вьетнаме и эвакуации из Сайгона.

В целом, по данным исследования, увеличение средней продолжительности жизни на один год так же положительно отражается на настроениях людей, как увеличение ВВП на 4,3%.

Результаты показывают, что национальные настроения растут во время резкого экономического подъёма и на фоне повышенных ожиданий и падают во время конфликтов, пишет The Times.