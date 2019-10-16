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Times: исследование показало — наиболее счастливыми британцы были в викторианскую эпоху

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1880-е стали для британцев самым счастливым десятилетием за последние 200 лет, пишет The Times со ссылкой на недавно опубликованное исследование. При этом в послевоенные годы жители Соединённого Королевства чувствовали себя хуже немцев и итальянцев.
Times: исследование показало — наиболее счастливыми британцы были в викторианскую эпоху
Reuters
Викторианская эпоха была самым счастливым временем для британцев, пишет The Times со ссылкой на исследование, проведённое Уорикским университетом, а также Университетом Глазго и Институтом Алана Тьюринга в Лондоне.
 
Учёные проанализировали эмоциональный тон языка в более чем 8 млн книг и 65 млн газетных статей из Великобритании, США, Германии и Италии, причём исследование охватило последние два столетия. В результате они пришли к выводу, что во времена королевы Виктории британцы чувствовали себя наиболее довольными.
 
Исследователи использовали базу данных из 14 тыс. слов, которые оценивались по шкале от одного до девяти, в зависимости от того, насколько сильно те выражают радость.
 
При этом, как выяснилось, самым счастливым десятилетием для Великобритании оказались 1880-е годы, когда Британская империя подошла к пику своего могущества.
 
Как показали результаты исследования, настроения британцев резко ухудшались, когда британские солдаты отправлялись на Первую и Вторую мировые войны. Ещё более несчастными жители Великобритании чувствовали себя во время отраслевых беспорядков конца 1970-х.
 
В 1950-х настроения были на подъёме из-за того, что было отменено нормирование продуктов в связи с военным временем. Но уже к 1957 году, когда британский премьер Гарольд Макмиллан настаивал на том, что большинство его сограждан никогда до этого не жили так хорошо, начался спад, который достиг своей низшей отметки в 1982 году, в год Фолклендского конфликта.
 
Исследование также показало, что в послевоенный период Британия была менее счастливой, чем Германия или Италия.
 
Между тем относительно последних отмечается, что серьёзным ударом по настроениям итальянцев и немцев стали, например, революции, прокатившиеся по всей Европе в 1848 году.
 
В Соединённых Штатах настроения американцев резко упали во время кровопролитной гражданской войны. При этом их резкий рост наблюдался в бурные 1920-е. А самой низкой отметки они достигли во времена войны во Вьетнаме и эвакуации из Сайгона.
 
В целом, по данным исследования, увеличение средней продолжительности жизни на один год так же положительно отражается на настроениях людей, как увеличение ВВП на 4,3%.
 
Результаты показывают, что национальные настроения растут во время резкого экономического подъёма и на фоне повышенных ожиданий и падают во время конфликтов, пишет The Times.
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Times Великобритания Европа
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