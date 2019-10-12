SCMP: вопреки позиции Вашингтона американцы пока не хотят враждовать с Китаем

По данным опроса Чикагского совета по международным делам, несмотря на воинственную позицию Вашингтона, две трети американцев выступают в поддержку дружественных отношений с Китаем, пишет South China Morning Post. Впрочем, общественное мнение медленно, но верно следует за политической элитой — и всё больше жителей США вскоре начнут воспринимать Поднебесную как угрозу, считают авторы исследования.

Позиция Вашингтона не всегда отражает взгляды всех американцев. По крайней мере подтверждением этому служит недавнее исследование, проведённое Чикагским советом по международным делам (Chicago Council on Global Affairs). Как выяснилось, две трети американцев поддерживают политику дружеского сотрудничества с Китаем, сообщает South China Morning Post.



Как напоминает издание, официальные отношения между Вашингтоном и Пекином продолжают стремительно портиться начиная с марта 2018 года, когда администрация президента Дональда Трампа ввела пошлины на импортируемые из Китая товары. С тех пор развязалась целая торговая война, которая затронула множество секторов: от науки и туризма до инвестиций и национальной безопасности.



Пока представители обеих стран проводят встречи в попытке возобновить переговоры по торговой сделке. Если соглашение не будет достигнуто, американские пошлины возрастут с 25% до 30% и с 15 декабря будут введены дополнительные.



«Учитывая всё внимание и обеспокоенность, с которыми к Китаю относятся в Вашингтоне, от американской общественности, как левых, так и правых взглядов, следовало бы ожидать отношения, более преисполненного страхом и чувством угрозы, — комментирует автор исследования Дина Смелц. — Но в реальности американцы смотрят на Китай довольно прагматично. Они считают, что торговля с ним важна, хотя мнения по пошлинам расходятся».



Как показал опрос, 68% американских респондентов выступают в поддержку дружественных отношений с Китаем, в то время как всего 31% настаивает на том, что США лучше заняться сдерживанием роста влияния КНР. По словам исследователей, с 2006 года, когда американцам стали задавать вопрос об отношениях с Пекином, ситуация мало изменилась.



South China Morning Post отмечает, что в двух опросах, проведённых в июне и июле, принимали участие по 2 тыс. взрослых жителей США из 50 штатов. Более половины респондентов выразили мнение, что Америке следует вести с Китаем переговоры по контролю над вооружениями, а также вместе работать над международными проектами. Порядка 61% опрошенных высказались против продажи вооружений Тайваню, что также негативно сказывается на отношениях с Китаем.



Однако если рассмотреть результаты исследования более внимательно, становится ясно, что противостояние между Пекином и Вашингтоном всё-таки в определённой мере сказывается на народные настроения в США. Особенно это касается республиканцев, которые куда чаще, чем демократы, выражали опасения относительно «китайской угрозы», отмечает South China Morning Post. Именно республиканцы гораздо чаще выступали за использование военной силы в потенциальном конфликте между Китаем и Японией из-за спорных островов, именно республиканцы больше хотели ограничить научный обмен с Поднебесной и сократить число китайских студентов в США.



Таким образом, хотя, пока ещё официальная позиция властей не сказалась на общественном мнении, по мнению авторов исследования, тенденция ясна. «Точно так же, как и в отношениях между США и Китаем на высшем уровне, совершивших резкий разворот в направлении конкуренции, подобная тенденция наблюдается и в общественном восприятии китайско-американских отношений. Однако американцы ещё не закрыли дверь перед двусторонним сотрудничеством, и большинство из них не видят в подъёме Китая непосредственной угрозы Соединённым Штатам», — считают авторы исследования.



По словам профессора Школы глобальной политики и стратегии при Калифорнийском университете в Сан-Диего Сьюзан Шринк, в ухудшении отношений между Вашингтоном и Пекином виноваты обе стороны. США испугались усиления Китая, а сам Китай стал действовать более агрессивно, чтобы отстаивать свои позиции. «Сейчас нас охватило что-то вроде стратегической паники», — полагает аналитик.



По данным исследования Чикагского совета по международным делам, американцы воспринимают Поднебесную как вторую самую влиятельную страну в мире после США, причём отрыв между двумя государствами стремительно сокращается. Третье место разделяют Евросоюз и Россия.



South China Morning Post подчёркивает, что другие исследования уже сейчас фиксируют растущий уровень недоверия американцев к Китаю. Так, в августе Исследовательский центр Пью опубликовал доклад, в котором было указано, что 60% американцев относятся к Китаю неблагожелательно. В 2018 году этот показатель равнялся 48%. А в марте текущего года Институт Гэллапа поделился данными, что позитивно Поднебесную оценивает только 41% жителей США — на 12% меньше, чем в прошлом году.