National Interest: Китай побеждает в торговой войне Трампа

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Могерини назвала возможные последствия военных действий на северо-востоке САР
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на своей странице в Twitter написала, что военные действия на северо-востоке Сирии «усугубят страдания гражданского населения».
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В Баку горит торговый центр
В Баку горит торговый центр «Бина». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МЧС.
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В Турции заявили о завершении подготовки к операции в САР
Минобороны Турции на своей странице в Twitter сообщило, что подготовка к операции на севере Сирии завершена.
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В британских ВМС заявили о сопровождении отряда Балтийского флота
Британский патрульный корабль HMS Mersey сопровождал отряд Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий», которые следовали вдоль берегов Великобритании к проливу Ла-Манш.
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В США опровергли информацию о выводе всех войск из Сирии
Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не выводят все свои войска из САР, а перемещают тех военнослужащих, которые находятся на Севере страны, передаёт РИА Новости.
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Лавров встретился с лидером движения «Сирия завтра»
Глава российского МИД сергей Лавров провёл встречу с лидером сирийского оппозиционного движения «Сирия завтра» Ахмедом Джарбой.
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Трамп предупредил Турцию о недопустимости удара по союзникам США в САР
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам США в Сирии, передаёт ТАСС.
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В АТОР назвали самые «перегруженные» туристами направления
В Ассоциации туроператоров России назвали самые «перегруженные» туристами направления, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт АТОР.
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Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предлагает увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.
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Выставку «Город: детали» в Москве посетили более 11 тысяч человек за три дня
Международную выставку дизайн-решений для современных мегаполисов «Город: детали» в Москве посетили более 11 тыс. человек за три дня, сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
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СМИ: Руководство МЮ продолжает поддерживать тренера Сульшера
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер пользуется поддержкой руководства клуба, несмотря на то что команда находится в двух очках от зоны вылета.
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Минторг США ввёл санкции против 28 китайских организаций
Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами в Китае.
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Эксперт прокомментировал заявление Новака о справедливой цене на нефть
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с НСН прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что цена нефти в $50 за баррель является справедливой, а о $100 за баррель можно забыть.
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Главный тренер «Тамбова» заявил, что доволен приглашением Мелкадзе
Наставник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» Александр Григорян прокомментировал выступления арендованного у «Спартака» футболиста Георгия Мелкадзе.
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Работу правового комитета ГА ООН перенесли из-за невыдачи виз
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что работа Шестого комитета ГА ООН, занимающегося правовыми вопросами, перенесена на вторник вслед за тем, как аналогичное решение было принято в отношении Первого комитета.
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В Петербурге прошла церемония вручения премии «Балтийская звезда»
В Санкт-Петербурге прошла церемония вручения международной премии «Балтийская звезда», которая присуждается за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.
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В Катаре ожидают, что матчи ЧМ-2022 посетит миллион болельщиков
Исполнительный директор чемпионата мира по футболу — 2022 Насер аль-Хатыр назвал ожидаемое количество гостей, которые посетят Катар во время турнира.
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В Латвии анонсировали визит Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Латвию с официальным визитом на следующей неделе, сообщил глава латышского МИД Эдгар Ринкевич по итогам встречи с украинским коллегой Вадимом Пристайко в Киеве.
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В Турции назвали временной мерой действия на северо-востоке Сирии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция страны на северо-востоке Сирии является временной мерой. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
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Путин повысил на 4,3% зарплаты Бастрыкину и Чайке
Президент России Владимир Путин подписал указы о повышении зарплат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору России Юрию Чайке на 4,3% с 1 октября 2019 года.
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Это'О поделился мнением о Гвардиоле
Бывший форвард «Барселоны» Самуэль Это'О рассказал, как относился к наставнику Хосепу Гвардиоле.
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Захарова оценила слова Трампа о возможности разрушить экономику Турции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что он способен разрушить экономику Турции.
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Лебедева призвала Ласицкене и Шляхтина к переговорам
Обладательница золотой медали Олимпиады 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева считает, что трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин должны начать диалог.
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В США пригрозили Турции санкциями при «вторжении в Сирию»
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США введут санкции против Турции, если Анкара «вторгнется в Сирию». Кроме того, Вашингтон поставит вопрос о приостановке членства Турции в НАТО в случае нападения на курдские силы.
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В метро появилась карта «Тройка» в честь Дня московской промышленности
В столичном метрополитене появилась карта «Тройка» в честь Дня московской промышленности.
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В Ростовской области вынесли приговор троим обвиняемым в нападении на подростков
В Волгодонске вынесли приговор в отношении троих обвиняемых в нападении на несовершеннолетних, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на прокуратуру Ростовской области.
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В Калининградской области выделили почти 110 млн рублей для грантов фермерам
В Калининградской области предоставили 108 млн рублей для грантов фермерам, что составляет 74% от планового объёма. Завершён последний в 2019 году конкурсный отбор, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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США выразили сожаление в связи с поднятием Россией вопроса виз в ООН
Вашингтон сожалеет в связи с вынесением Москвой «двустороннего вопроса» с визами на обсуждение в ООН, заявил постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд.
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СМИ: «Барселона» должна «Бордо» более €30 млн за трансфер Малкома
«Барселона» не рассчиталась с французским «Бордо» за переход бразильца Малкома, которого уже успела продать в санкт-петербургский «Зенит».
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Фестиваль «Чудо света» пройдёт 2—3 ноября в Петербурге
Фестиваль «Чудо света» пройдёт 2—3 ноября в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.
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В Роспотребнадзоре рассказали о результатах проверки школьных столовых в Ростовской области
В ходе проверки школьных столовых в Ростовской области обнаружили ряд нарушений, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
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СМИ: Турецкая авиация нанесла удар по курдским формированиям в Сирии
Турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны.
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В Цхинвале переименовали улицу в честь Путина
Власти Южной Осетии приняли решение переименовать улицу Московскую в Цхинвале в честь российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил мэр города Алан Кочиев.
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В Тюменской области перед судом предстанет врач по делу о смерти подростка
В Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении врача-стажёра одной из больниц, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
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«Эспаньол» объявил имя нового главного тренера команды
Пабло Мачин стал новым главным тренером испанского футбольного клуба «Эспаньол».
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Всероссийский экономический диктант пройдёт 9 октября в Ижевске
Всероссийский экономический диктант состоится 9 октября в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Удмуртского государственного университета (УдГУ).
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Два театра из Нижнего Тагила получат гранты губернатора Свердловской области
Двум театрам из Нижнего Тагила присуждены гранты губернатора Свердловской области, сообщает Tagilcity.ru. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте регионального правительства.
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В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
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Кириленко считает, что ЦСКА больше не является доминирующей силой в Единой лиге ВТБ
Президент Российской федерации баскетбола и бывший игрок московского ЦСКА Андрей Кириленко прокомментировал проблемы команды на старте сезона.
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Более 2,7 млн пассажиров воспользовались услугами КЖД с начала года
Крымская железная дорога перевезла более 2,7 млн пассажиров с начала 2019 года, сообщает «Крыминформ». Это на 14% выше прошлогоднего уровня.
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В Севастополе обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
На территории, прилегающей к общеобразовательной школе №42 в Севастополе, нашли снаряд времён Великой Отечественной войны. Его обнаружили местные жители.
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Дебютная шайба Бурдасова не помогла СКА избежать поражения в матче со «Спартаком»
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» обыграл санкт-петербургский СКА.
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Соперник ЦСКА по ЛЕ «Эспаньол» объявил об отставке главного тренера
Наставник испанского «Эспаньола» Давид Гальего отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды во внутреннем чемпионате.
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Корреспондент RT пострадал при разгоне протеста в Эквадоре
Корреспондент RT en Español Николас Санчес пострадал во время освещения протеста в Кито, когда на мероприятие прибыла эквадорская полиция и начала разгон демонстрантов с применением слезоточивого газа.
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Волкер покинул пост исполнительного директора Института Маккейна
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покидает пост исполнительного директора Института имени Джона Маккейна при Университете штата Аризона.
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В Петербурге начали выдавать паспорт туриста «Серебряное ожерелье России»
В Санкт-Петербурге начали выдавать паспорт туриста «Серебряное ожерелье России», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.
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Блинкова уступила Козловой на турнире WTA в Линце
Россиянка Анна Блинкова проиграла представительнице Украины Катерине Козловой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
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В Совфеде оценили важность грузового движения по Крымскому мосту
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT оценил заявление Минтранса о начале движения грузовых поездов по Крымскому мосту в июне 2020 года.
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В ФНС рассказали о налоговом администрировании будущего
Глава ФНС Михаил Мишустин на Всемирном конгрессе по информационным технологиям в Ереване рассказал о налоговом администрировании будущего, сообщает «Газета.Ru».
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На Украине анонсировали создание координационного центра в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявил о создании координационного центра для решения проблем и обеспечения безопасности жителей Донбасса.