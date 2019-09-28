CNBC: США не следует переоценивать исключительно утилитарный альянс Китая и России

США обеспокоены расширением партнёрских отношений между Китаем и Россией, пишет CNBC. Однако эксперты призывают не переоценивать альянс, так как дисбаланс в отношениях двух стран ограничивает экономическое и оборонное сотрудничество Пекина и Москвы.

На фоне ухудшения отношений с Западом Россия и Китай укрепляют экономические, политические и военные связи, пишет CNBC. Однако, как отмечают эксперты, эти отношения далеко не так однозначны, как может показаться на первый взгляд.

Важной составляющей российско-китайских отношений является экономика. Так, на прошлой неделе российские и китайские СМИ, что страны намерены удвоить объёмы торговли в ближайшие пять лет — со $107 млрд в 2018 году до $200 млрд к 2024 году — за счёт реализации совместных проектов в области энергетики и сельского хозяйства.

И всё же это «неравноправный брак», считают эксперты. По оценкам МВФ, экономика России вырастет в 2019 году на 1,2%, тогда как Китай должен показать рост на 6,3%. Неудивительно, что Россия делает ставку на растущий китайский рынок, тогда как её отношения с Западом остаются довольно напряжёнными.

При этом Россия также представляет интерес для Китая. Так, Москва входит в тройку крупнейших мировых производителей нефти и природного газа, в то время как Пекин является вторым в мире крупнейшим импортером сырой нефти.

Ещё одной сферой сотрудничества двух стран является оборона, и эксперты сходятся во мнении, что у России больше практического военного опыта, нежели у Китая.

На прошлой неделе Народно-освободительная армия Китая вошла в число вооружённых сил семи стран, принявших участие в российских военных учениях «Центр-2019».

По словам директора Центра военно-политического анализа Гудзонского института Ричарда Вайца, российская и китайская армии «разделяют общие цели, которые могут быть достигнуты путём дальнейшего сотрудничества, такие как безопасность границ, развитие военной техники и борьба с терроризмом».

При этом эксперты полагают, что в США всё больше обеспокоены укреплением отношений двух стран. Однако в конечном итоге, Москва окажется в сфере влияния Пекина, так как китайский рынок значительно превосходит российский. Вместе с тем подобный дисбаланс ограничивает экономическое и военное сотрудничество.

Раффаелло Пантуччи директор по международным исследованиям в области безопасности Королевского института объединенных служб призывает не переоценивать альянс, который носит исключительно «утилитарный» характер.

Тем не менее, Вашингтон, вероятно, будет внимательно следить за развитием отношений Москвы и Пекина, особенно за их оборонной составляющей, особенно учитывая прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.