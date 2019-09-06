China Daily: китайские дроны «слетаются» на российский рынок

Дроны китайской компании DJI набирают популярность в России, пишет China Daily. Беспилотные аппараты уже используются такими компаниями, как МОЭСК, «РЖД», «Транснефть» и «Росавтодор». Их основной задачей является отслеживание состояния оборудования.
Крупнейший в мире производитель дронов DJI широко представлен на западном рынке, а теперь набирает популярность и в России, сообщает China Daily. За последние два года несколько крупных российских инфраструктурных компаний закупили продукцию DJI. По словам главы компании Ло Чженьхуа, использование дронов принесло этим компаниям значительную выгоду.
«Россия имеет самое большое в Европе население, а также является одной из крупнейших промышленных и энергетических держав — поэтому есть множество российских компаний, которым нужны дроны», — приводит издание слова Чженьхуа, сказанные им на прошлой неделе во время посещения авиасалона МАКС-2019 в Жуковском.
Дроны DJI уже применяются московской объединённой электросетевой компанией (МОЭСК), сообщает China Daily. Они наблюдают за состоянием электростанций, помогая инженерам обнаруживать малейшие неполадки. Кроме того, 50 дронов было закуплено компанией «РЖД». С их помощью проводится контроль состояния железнодорожного полотна и выявление угроз безопасности — раньше всё это осуществлялось патрульными на машинах.
Ещё одним покупателем стала нефтяная компания «Транснефть», использующая дроны для отслеживания состояния трубопроводов. Беспилотники DJI есть теперь и в распоряжении «Росавтодора»: они используются для наблюдения за дорогами и составления карт.
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