FAZ: из-за торговой войны США с Китаем немецкий экспорт упал на $30 млрд

В 2019 году объём немецкого экспорта сократился на $30 млрд, пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на отчёт немецкой торгово-промышленной палаты. Одной из причин спада является торговый конфликт между США и КНР, создающий сильнейшие бюрократические и финансовые нагрузки для немецкого бизнеса.
Торговый конфликт между США и Китаем сильно бьёт по немецкой экономике, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на исследование немецкой торгово-промышленной палаты. По словам президента палаты Эрика Швайцера, в текущем году объём немецкого экспорта упал на $30 млрд.
Издание сообщает, что немецкие фирмы всё чаще используют так называемые сертификаты происхождения для своих товаров. Это делается, чтобы доказать, что поставляемые в США немецкие товары не произведены на территории Китая. Такие же сертификаты, доказывающие, что товары не произведены в США, используются для немецких товаров, поставляющихся в КНР. Всё это создаёт беспрецедентную бюрократическую и финансовую нагрузку для немецких предприятий, ввиду чего им всё труднее вести глобальный бизнес.
Между тем скорый выход Великобритании из ЕС доставляет немецкой экономике ещё большее беспокойство, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает Эрик Швайцер, если дело дойдёт до «жёсткого» бресита, то «немецкие таможенно-правовые отношения с Великобританией могут достичь уровня Камбоджи или Монголии». Издание информирует, что в 2019 году Великобритания опустилась в списке торговых партнёров Германии на седьмое место, пропустив вперёд Польшу.
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