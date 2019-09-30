Die Welt: кризис немецкой автомобильной индустрии грозит массовыми сокращениями

В ближайшие годы немецкая автомобильная промышленность может потерять несколько тысяч рабочих мест, сообщает Die Welt. Среди причин издание называет общий кризис отрасли и снижение производства, появление новых технологий, автоматизацию, а также перенос промышленных мощностей в другие страны.

В следующие 10 лет в мире может исчезнуть от 20 тыс. до 240 тыс. рабочих мест — 7 тыс. из них в одной Германии, пишет Die Welt. В ФРГ недавно закрылось два крупных завода, на которых в общей сложности работало 1800 человек. Как пишет издание, это только начало: кризис

автомобильной промышленности и технологические перемены сильно отражаются на рынке труда.

Глава концерна Bosch Фолькмар Деннер рассчитывает на то, что для производства электромоторов потребуется в 10 раз меньше рабочих, чем для производства обычного двигателя внутреннего сгорания. Кроме того, по рабочей силе бьёт общий кризис немецкой автомобильной индустрии и автоматизация производства. Ряд крупных немецких автомобильных компаний, таких как Daimler, BMW, Audi и Volkswagen, объявили о начале «программ экономии».

Ещё сложнее ситуация обстоит у поставщиков оборудования для автомобилей, таких как Bosch, ZF и Continental. В отличие от автопроизводителей, у них нет долгосрочных гарантий занятости, в результате чего им приходится не продлевать временные контракты, снижать возраст досрочной пенсии и закрывать целые заводы.

Кроме того, отмечает издание, ещё одной проблемой является перенос производства за рубеж. К 2022 году в другие страны могут переместиться 2200 рабочих мест, что является четвертью от общего количества мест в моторной индустрии. Перенос планируется осуществлять в страны Восточной Европы, Китай, Турцию.

Что касается производства автомобилей в самой Германии, то оно переживает спад, сообщает Die Welt. Ожидается, что концу года в ФРГ будет выпущено 4,7 млн автомобилей: в 2016 году выпуск составлял почти 6 млн. Согласно некоторым прогнозам, в дальнейшем выпуск может упасть ниже 3 млн, что приведёт к дополнительному сокращению рабочих мест.

Как пишет издание, производители оборудования для автомобилей выбирают две основные стратегии: либо сразу объявляют о количестве мест, которые будут сокращены, либо выжидают, надеясь на перемены.