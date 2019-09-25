Die Zeit: Daimler оштрафовали на €870 млн за незаконную сертификацию дизельных автомобилей

«Дизельный скандал» обошёлся немецкому автомобильному концерну Daimler в €870 млн, сообщает Die Zeit. Прокуратура Штутгарта обязала выплатить такую сумму за халатное отношение к обязанностям по надзору. Оказалось, что компания незаконно сертифицировала дизельные автомобили, не соответствующие регуляторным требованиям по выбросам окиси азота, объясняет издание.
Прокуратура Штутгарта обязала немецкий автомобильный концерн Daimler выплатить штраф в размере €870 млн за халатное отношение к обязанностям по надзору, сообщает Die Zeit. Нарушение было выявлено в одном из отделов компании, где занимаются сертификацией автомобилей. В нём сертификаты получили дизельные автомобили, которые не соответствуют регуляторным требованиям по выбросам окиси азота.
Daimler не собирается опротестовывать решение прокуратуры. К тому же в концерне заявили, что штраф не отразится на результатах третьего квартала этого года. В рамках «дизельного скандала» прокуратура Брауншвейга также обвинила в манипуляциях на рынке действующее руководство немецкого концерна Volkswagen. Топ-менеджеров компании обвиняют в том, что они слишком поздно проинформировали держателей своих акций в США по поводу экономических последствий дизельного скандала. Они замалчивали эту тему, чтобы затормозить падение ценных бумаг, объясняет издание. Трём из них грозят сроки тюремного заключения до 10 лет.
До этого немецкому производителю BMW пришлось выплатить штраф в размере €8,5 млн за то, что он установил в тысяче дизельных автомобилей дефектные системы нейтрализации отработавших газов. Доказать, что это было сделано умышленно, тогда не удалось, отмечает Die Zeit.
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