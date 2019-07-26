Das Erste: из-за катастрофических показателей Nissan уволит 12,5 тысяч сотрудников по всему миру

Второй по величине автоконцерн Японии Nissan сделал выводы из «катастрофических показателей», передаёт Das Erste. В результате до 2020 года переживающая кризис компания уволит 12,5 тыс. сотрудников по всему миру, поясняет немецкий телеканал.

Японский автомобильный концерн Nissan сделал выводы из «катастрофических показателей», передаёт Das Erste.

В результате до 2020 года переживающая кризис автомобилестроительная компания уволит 12,5 тыс. сотрудников по всему миру, поясняет немецкий телеканал.

Вынудило же Nissan пойти на такой шаг в первую очередь резкое падение прибыли в первом квартале этого года. Второй по величине автомобильный концерн Японии больше не получает практически никакой прибыли, подчёркивает Das Este.

Чтобы снизить расходы, компания сократит производственные мощности на 10%, сообщили представители Nissan. Речь идёт сразу о 14 заводах японского автомобильного концерна, уточняет немецкий телеканал.

С самыми серьёзными проблемами Nissan столкнулся в Северной Америке, где японской компании приходится вести «скидочную войну» с другими крупными автопроизводителями, отмечается в статье на сайте Das Erste.