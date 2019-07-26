Das Erste Оригинал

Das Erste: из-за катастрофических показателей Nissan уволит 12,5 тысяч сотрудников по всему миру

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Второй по величине автоконцерн Японии Nissan сделал выводы из «катастрофических показателей», передаёт Das Erste. В результате до 2020 года переживающая кризис компания уволит 12,5 тыс. сотрудников по всему миру, поясняет немецкий телеканал.
Das Erste: из-за катастрофических показателей Nissan уволит 12,5 тысяч сотрудников по всему миру
Reuters

Японский автомобильный концерн Nissan сделал выводы из «катастрофических показателей», передаёт Das Erste.

В результате до 2020 года переживающая кризис автомобилестроительная компания уволит 12,5 тыс. сотрудников по всему миру, поясняет немецкий телеканал.

Вынудило же Nissan пойти на такой шаг в первую очередь резкое падение прибыли в первом квартале этого года. Второй по величине автомобильный концерн Японии больше не получает практически никакой прибыли, подчёркивает Das Este.

Чтобы снизить расходы, компания сократит производственные мощности на 10%, сообщили представители Nissan. Речь идёт сразу о 14 заводах японского автомобильного концерна, уточняет немецкий телеканал.

С самыми серьёзными проблемами Nissan столкнулся в Северной Америке, где японской компании приходится вести «скидочную войну» с другими крупными автопроизводителями, отмечается в статье на сайте Das Erste.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Das Erste Германия Европа
теги
автопром кризис Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров