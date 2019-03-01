SRF: из-за брексита рабочим автозаводов в Великобритании остаётся только посочувствовать

Автомобилестроение — самая важная отрасль в Великобритании, передаёт SRF. В 80-е годы открытие заводов таких японских компаний, как Honda, Nissan и Toyota, вдохнуло в британскую автопромышленность новую жизнь. Как отмечает корреспондент швейцарского телеканала, сегодня им, однако, приходится сообщать «печальные известия».

Из-за неуверенности вокруг брексита проблемы возникли и у автомобильной промышленности. Поставщики, производство, продажи — эта отрасль охватывает весь мир. К политическому хаосу теперь добавился дизельный скандал и тренд на электромобили, который потряс крупный британский сектор автомобилестроения. На собственном опыте в этом убедились такие города, как Суиндон, где Honda хочет закрыть завод с тремя тысячами сотрудников. Как станет понятно из репортажа Генриетты Энгберсен, на кону не только рабочие места.

Британское автомобилестроение — самая важная отрасль в стране. Если считать вместе со всеми предприятиями-поставщиками, то от неё зависят около 800 тысяч рабочих мест. В 80-е годы открытие заводов таких японских компаний, как Honda, Nissan и Toyota, вдохнуло в отрасль новую жизнь. Сегодня же им приходится сообщать печальные известия.

Особенно яркий тому пример — завод Honda в Суиндоне. Здесь сходит с конвейера каждый десятый произведённый в Великобритании автомобиль. Через два года, однако, этот завод, где трудятся 3500 сотрудников, будет закрыт, и эта новость шокирует.

ЖИТЕЛЬ СУИНДОНА: Многие мои друзья, которые недавно женились и купили дома, также работают здесь. Я им сочувствую.

Как пояснил руководитель регионального отделения профсоюза, закрытие завода затронет не только эти 3500 сотрудников.

АЛАН ТОМАЛА, руководитель регионального отделения профсоюза: Это также коснётся сотрудников предприятий-поставщиков. Таким образом, 3500 надо умножать на четыре, чтобы понять весь масштаб трагедии. Автоиндустрия — это венец британской промышленности, и из-за закрытия этого завода она лишится своего ключевого элемента.

Город Суиндон на юге Англии живёт за счёт этого завода. Его закрытие тяжело ударит по местному населению.

ЖИТЕЛЬНИЦА СУИНДОНА: Для Суиндона это просто ужасно. Без фабрики Суиндону элементарно придёт конец.

И всем не даёт покоя один вопрос, действительно ли брексит причина закрытия завода Honda.

ВТОРОЙ ЖИТЕЛЬ СУИНДОНА: Я уверен, что это из-за брексита.

ТРЕТИЙ ЖИТЕЛЬ СУИНДОНА: Многие, пожалуй, возложат ответственность за это на брексит. Многие автопроизводители уходят из Великобритании. В этой тенденции нет ничего хорошего.

В Honda же утверждают, что брексит не является причиной. В частности, концерн, намерен вновь развивать производство в Японии. Акцент при этом будет делаться на разработку электромобилей.

И действительно, автопроизводители во всём мире столкнулись с серьёзными вызовами. Дебаты о климате и дизельный скандал требуют срочного внедрения новых технологий.

По мнению профессора Йена Бегга, неуверенность из-за брексита упрощает принятие решения. Он убеждён, что нынешнее сокращение автопроизводства будет иметь долгосрочные последствия.

ЙЕН БЕГГ, профессор политики в области экономики: В Великобритании электромобили практически не производятся. Для это необходимы новые инвестиции, и в этом случае брексит может представлять проблему. Японские компании хоть прежде и инвестировали в производство в Великобритании, решения об инвестициях в производство электромобилей принимаются, однако, сейчас.

Факторов сразу несколько — неуверенность из-за брексита и кардинальные перемены в отрасли. Суиндона это коснулось уже сейчас. И если инвестиции заставят себя долго ждать, то в будущем это может ещё сильнее ударить по британской автопромышленности.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2019 года.