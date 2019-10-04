Die Zeit: предшественники ошибались — учёные вынесли красному мясу оправдательный приговор

Есть много красного и переработанного мяса вредно — такого мнения придерживались учёные довольно длительное время. Результаты последнего исследования этих выводов, однако, не подтверждают, сообщает Die Zeit.

Есть много стейков и колбасы вредно — такого мнения придерживались учёные довольно длительное время. Результаты последнего исследования, проведённого научными сотрудниками двух канадских университетов и двух институтов в Испании и Польше, этих выводов, однако, не подтверждают, сообщает немецкая газета Die Zeit.

Учёные проанализировали сотни исследований, чтобы установить, действительно ли регулярное употребление красного и переработанного мяса влияет на здоровье человека. Как оказалось, лишь в нескольких из них — такого мнения придерживаются авторы — установлена связь между употреблением мяса и возможными последствиями для здоровья, отмечает журналистка издания Линда Фишер.

Как утверждают авторы нового исследования, их предшественники попросту неправильно выбрали методику. Они наблюдали за тем, как питались участники, регулярно ли они занимались спортом, какие медикаменты они принимали. Эти люди, однако, могли курить без ведома учёных, иметь хронические воспаления слизистой оболочки кишки, их родственники, например, могли болеть раком кишечника, что повышает риск возникновения заболевания.

Настоящие доказательства, убеждены авторы последнего исследования, можно получить только при помощи «рандомизированных контролируемых испытаний». Учёные случайным образом делят участников на группы и устанавливают им строгий план питания на длительный период: либо им разрешается, либо им запрещается есть красное и переработанное мясо, поясняет журналистка Die Zeit.

В результате авторы нового исследования нашли всего 12 подобных научных публикаций. В некоторых из них был сделан вывод, что употребление красного и переработанного мяса действительно вредит здоровью. В других тем не менее утверждалось, что такого мяса можно есть сколько угодно.

«Мы не установили статистически значимой взаимосвязи между меньшим употреблением красного и переработанного мяса и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака или диабета», — резюмирует один из авторов последнего исследования, эпидемиолог Брэдли Джонстон.

«Преимущества отказа от мяса неясны, и если они и существуют, то они очень малы», — убеждён учёный.