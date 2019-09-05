ES: месть мясоедов — две тысячи австралийцев устроят барбекю перед домом веганки-обидчицы

Австралийскую веганку Силлу Карден настолько замучили соседи с громкими детьми, домашними животными и барбекю во дворе, что она подала на них в суд. Правда, как сообщает The Evening Standard, правосудие встало на сторону соседей. Теперь более 2 тыс. человек собираются провести у дома Карден «Большое барбекю», чтобы продемонстрировать ей, как важна для австралийцев эта традиция.

В Австралии более 2 тыс. человек планируют устроить барбекю у дома местной веганки, которая подала на своих соседей в суд за то, что те готовили мясо, сообщает The Evening Standard.

Жительница города Перт Силла Карден считает, что её соседи нарушают правила проживания в районе и мешают окружающим своими барбекю, курением и шумными детьми. Женщина даже попыталась отстоять своё право на тишину в суде, но власти посчитали предъявленные доказательства недостаточными и никак не помогли Карден.

А между тем, среди требований, которые предъявляла австралийка к живущей по соседству семье, значились уменьшение интенсивности освещения на веранде, замена растений на общей территории и соблюдение тишины от домашних животных. Кроме того, Карден настаивала, что её беспокоят доносящиеся с соседского двора запахи сигаретного дыма и барбекю. «Они поставили туда мангал, так что я чувствую запах рыбы — теперь я всё время должна нюхать запах рыбы, — пожаловалась местным СМИ австралийка. — Я не могу теперь посидеть у себя во дворе, выйти туда не могу».

В феврале суд признал претензии Карден несостоятельными и постановил, что действия соседей не могут считаться причинением неудобства. «Они просто живут в своём доме и пользуются собственным задним двором, как обычная семья», — посчитал суд и обратил внимание, что, чтобы меньше беспокоить Карден, соседи и так передвинули мангал, запретили детям играть во дворе вечерами и уже несколько месяцев не включают свет на веранде.

Теперь же пользователи соцсетей решили организовать целый флешмоб, в рамках которого уже более 2 тыс. человек собираются прийти на «Большое барбекю для Силлы Карден». 7,5 тыс. человек числятся «заинтересованными». В описании мероприятия, которое должно состояться 19 октября 2019 года, указано: «Силле Карден не нравилось, что её соседи готовят мясо у себя на мангале, потому что она веган. Недавно она подала на них в Верховный суд! Не дайте Силле уничтожить старую добрую австралийскую традицию и приходите на большое барбекю. Давайте поможем Силле Карден подцепить свинку на вилку!»

На страничке мероприятия отписались сотни человек. Некоторые даже подумывают о том, чтобы специально приехать в Австралию ради такого события. «Я всегда хотел посмотреть Австралию, и это прекрасный повод потратить свои воздушные мили», — признался американец Джереми. А его тёзка отметил, что по случаю такого большого мероприятия можно устроить концерт, и предложил оживить барбекю с помощью своей хеви-метал-группы.

Как прокомментировал адвокат Силлы Карден Джон Хэммонд, его клиентка ничего не имеет против мясоедов и приготовления барбекю, которое является неотъемлемой частью жизни многих австралийцев. Однако всем, кто соберётся на «Большое барбекю», грозят уголовные обвинения в нарушении границ частных владений. Юрист пообещал, что возле дома Карден будут установлены камеры безопасности, которые будут фиксировать внешность всякого, кто решится вторгнуться на её территорию, и потом эти кадры будут переданы полиции.