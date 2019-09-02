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Independent: диета с риском для мозга — веганам не хватает витамина В4

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Мировой тренд на веганство заставляет беспокоиться учёных: The Independent со ссылкой на статью врача-диетолога сообщает, что без продуктов животного происхождения люди не получают достаточно холина (витамина В4). Этот питательный элемент необходим для правильной работы мозга и особенно важен в период беременности для развития плода.
Independent: диета с риском для мозга — веганам не хватает витамина В4
Reuters

Возросшая популярность растительной диеты и веганства может привести к недостаточному поступлению в организм холина — питательного вещества, жизненно необходимого для работы мозга, которое в основном находится в пище животного происхождения, пишет The Independent. Издание ссылается на статью, опубликованную в авторитетном медицинском онлайн-журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health и освещающую возможный кризис холина в Великобритании.

Как рассказывается в статье, отказ от продуктов животного происхождения может привести к снижению уровня холина (витамина В4), который влияет на работу печени и жизненно необходим для здорового мозга, особенно на стадии развития плода. Однако количество питательного вещества, которое вырабатывает печень, недостаточно для человека, поэтому его необходимо получать с пищей или пищевыми добавками. Британская газета отмечает, что главным источником холина является говядина, яйца, молочные продукты, рыба и курица. В небольших количествах он также содержится в орехах, бобах и крестоцветных, например, брокколи.
 
По мнению врача-диетолога Эммы Дёрбишир, автора статьи, правительство Великобритании не смогло дать рекомендации и отследить уровень B4 у населения. Специалист задаётся вопросом, почему, несмотря на важные физиологические задачи, которые выполняет холин, его так долго игнорировали. Например, питательный элемент исключён из таблиц состава пищевых продуктов, про него не упоминают в диетах и ведущих исследованиях диет.
 
Как подчёркивает Эмма Дёрбишир, необходимо приложить больше усилий для объяснения работникам здравоохранения и потребителям, почему важно придерживаться богатой холином диеты. Кроме того, необходимо продумать дополнительные пути его получения, особенно во время беременности, когда уровень В4 имеет первостепенное значение для развития ребёнка. 
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Independent Великобритания Европа
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