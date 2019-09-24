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NBC News сообщил о «беспрецедентной текучке» в команде Трампа

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Специалисты Брукингского института выяснили, что за три неполных года своего президентства Дональд Трамп успел сменить 51 высокопоставленного сотрудника своего аппарата из 65, а также 9 из 15 министров, сообщает NBC News. Такой «беспрецедентной текучки» не наблюдалось ни при одном предшественнике действующего лидера, комментируют эксперты.
NBC News сообщил о «беспрецедентной текучке» в команде Трампа
Reuters

Как показало новое исследование Брукингского института, текучка высокопоставленных кадров в администрации президента наблюдается на 78% должностей, сообщает NBC News. При этом немалая часть этих постов меняла своих обладателей не единожды.

«Это исторический рекорд, нечто беспрецедентное, превышающее всяческие нормы. Я никогда не видела такой текучки», — комментирует автор исследования Кэтрин Данн Тенпас. Всего за 32 месяца своего президентства Трамп сменил больше сотрудников, чем кто-либо из его предшественников за все четыре года пребывания в Белом доме.

Как отмечает NBC News, в работе учитываются 65 постов в команде Дональда Трампа, включая должности советника по национальной безопасности, главы аппарата, пресс-секретаря и директора Национальной разведки. В ходе исследования было выявлено, что с момента прихода к власти действующего президента сменилась 51 из 65 позиций, на 16 из них новые кандидаты назначались дважды или даже больше.

К примеру, пост советника по нацбезопасности занимали уже трое: Майкл Флинн, который пока ждёт приговора за ложные показания ФБР о своих связях с Россией, его преемник Герберт Макмастер и, наконец, недавно уволенный Джон Болтон.

По данным канала, Кэтрин Данн Тенпас, которая изучает вопрос кадрового наполнения Белого дома с 90-х годов, объясняет столь высокий уровень текучки личностью самого президента: «Во всех своих исследованиях мне никогда не доводилось видеть президента, который увольнял бы своих сотрудников более часто и публично, чем Дональд Трамп».

NBC News добавляет, что общая статистика, представленная в работе Тенпас, не учитывает министров из кабинета президента Трампа, где 9 из 15 постов также сменялись по крайней мере единожды. Так активно в свой первый президентский срок министров не меняли ни Рональд Рейган, ни Билл Клинтон, ни оба Джорджа Буша, ни Барак Обама. К рекорду Трампа приблизился только Джордж Буш — старший, который за свои четыре года у власти сменил восемь министров.

По мнению аналитиков, в целом ситуация служит показателем более масштабной проблемы администрации действующего президента: Дональд Трамп не назначил людей на 143 высокопоставленных поста в правительстве, требующих одобрения конгресса. Это создало там абсолютный хаос и, как утверждает Тенпас, не даёт Белому дому использовать его агентства в полную силу.

Впрочем, сам Дональд Трамп уверен, что всё в порядке. «Думаю, у нас полная стабильность», — заявил президент в комментарии СМИ. Также глава Белого дома отметил, что «исполняющие обязанности» главы правительственных ведомств вместо одобренных конгрессом позволяют ему проверить, насколько эти люди годятся для работы. 

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источник
NBC США Северная Америка
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