Прошло уже пять лет, а антироссийские санкции по-прежнему в силе. И только сейчас было проведено первое «всеобъемлющее исследование», в ходе которого наконец-то было установлено, какой в действительности эффект оказали штрафные меры Запада и какие страны пострадали от них больше всего, сообщает Handelsblatt.
Временами наказание настигает тех, кто пытается наказать. Это, собственно, и имело место в истории со штрафными мерами западных стран против Российской Федерации, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Прошло уже пять лет, а антироссийские санкции по-прежнему в силе. И только сейчас было проведено первое «всеобъемлющее исследование», в ходе которого наконец-то было установлено, какой в действительности эффект оказали штрафные меры Запада и какие страны пострадали от них больше всего, сообщает автор статьи Норберт Хэринг.
Провели же его Маттье Крозе из Лингнанского университета в Гонконге и Юлиан Хинц из Кильского института мировой экономики. Как отмечает журналист Handelsblatt, в ходе своей научной работы европейские экономисты сделали «поразительные выводы».
Как оказалось, Россия несёт только чуть больше половины убытков. Остальной ущерб ложится на плечи «санкционирующих стран». И среди этих государств Германия «особенно страдает» от штрафных мер Запада против Москвы.
Согласно результатам исследования, из-за антироссийских санкций объём торговли уменьшился на $4 млрд в месяц. При этом $1,8 млрд — 45% от этой суммы — ежемесячно не досчитываются страны, которые ввели штрафные меры против России.
Если точнее, то 92% от ущерба, который западные страны несут из-за антироссийских санкций, ложится на плечи Европейского союза. Львиную же долю торговых убытков вынуждена нести именно Германия — 38% или $667 млн в месяц.
Много времени, продолжает журналист немецкого издания, авторы исследования также уделили экспортной деятельности французских фирм, поскольку в их распоряжении имелись «очень внушительные данные».
В частности, Крозе и Хинц установили, что за счёт экспорта в другие страны французским предприятиям так и не удалось компенсировать потери, которые они понесли из-за санкций Запада против России, подчёркивает автор статьи Норберт Хэринг.
Американский спортсмен Конор Дуайер, являющийся двукратным олимпийским чемпионом по плаванию, принял решение завершить профессиональную карьеру после того, как получил дисквалификацию на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Мэр столицы Эквадора Кито Хорхе Йунда заявил, что эквадорский лидер Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо. Именно данный документ привёл к массовым протестам в стране.
Эгис Климас, менеджер российского чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва, рассказал о нюансах договора на поединок своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос об оказании помощи Японии в связи с тайфуном «Хагибис» в случае получения соответствующего обращения от японских властей.