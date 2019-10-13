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Handelsblatt: в первом всеобъемлющем исследовании эффективности санкций ЕС экономисты сделали «поразительные выводы»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Прошло уже пять лет, а антироссийские санкции по-прежнему в силе. И только сейчас было проведено первое «всеобъемлющее исследование», в ходе которого наконец-то было установлено, какой в действительности эффект оказали штрафные меры Запада и какие страны пострадали от них больше всего, сообщает Handelsblatt.
Handelsblatt: в первом всеобъемлющем исследовании эффективности санкций ЕС экономисты сделали «поразительные выводы»
Reuters

Временами наказание настигает тех, кто пытается наказать. Это, собственно, и имело место в истории со штрафными мерами западных стран против Российской Федерации, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Прошло уже пять лет, а антироссийские санкции по-прежнему в силе. И только сейчас было проведено первое «всеобъемлющее исследование», в ходе которого наконец-то было установлено, какой в действительности эффект оказали штрафные меры Запада и какие страны пострадали от них больше всего, сообщает автор статьи Норберт Хэринг.

Провели же его Маттье Крозе из Лингнанского университета в Гонконге и Юлиан Хинц из Кильского института мировой экономики. Как отмечает журналист Handelsblatt, в ходе своей научной работы европейские экономисты сделали «поразительные выводы».

Как оказалось, Россия несёт только чуть больше половины убытков. Остальной ущерб ложится на плечи «санкционирующих стран». И среди этих государств Германия «особенно страдает» от штрафных мер Запада против Москвы.

Согласно результатам исследования, из-за антироссийских санкций объём торговли уменьшился на $4 млрд в месяц. При этом $1,8 млрд — 45% от этой суммы — ежемесячно не досчитываются страны, которые ввели штрафные меры против России.

Если точнее, то 92% от ущерба, который западные страны несут из-за антироссийских санкций, ложится на плечи Европейского союза. Львиную же долю торговых убытков вынуждена нести именно Германия — 38% или $667 млн в месяц.

Много времени, продолжает журналист немецкого издания, авторы исследования также уделили экспортной деятельности французских фирм, поскольку в их распоряжении имелись «очень внушительные данные».

В частности, Крозе и Хинц установили, что за счёт экспорта в другие страны французским предприятиям так и не удалось компенсировать потери, которые они понесли из-за санкций Запада против России, подчёркивает автор статьи Норберт Хэринг.

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