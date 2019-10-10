Les Echos: санкции как лейкопластырь — так просто не избавишься

Санкции считаются альтернативой войне, но на самом деле они зачастую не приводят к ожидаемому результату, пишет Les Echos. По словам автора статьи, у них, наоборот, множество побочных эффектов, и чаще они укрепляют местную власть, но заставляют страдать население.

«Бомбить или накладывать санкции?» — с такой дилеммы начинает свою статью журналист Les Echos. Он отмечает, что Дональд Трамп рассчитывает с помощью максимального давления на иранское руководство привести Тегеран за стол переговоров, как это якобы получилось с Северной Кореей.



Однако Трамп далеко не первый, кто прибегает к санкциям. Ещё Вудро Вильсон сто лет назад утверждал, что «государство под бойкотом — государство на пути к капитуляции». По его мнению, если пользоваться этим экономическим оружием, то не нужно будет и прибегать к силе.



Во времена холодной войны к санкциям почти не обращались, зато 1990-е стали «десятилетием санкций»: всего было введено более полусотни санкционных режимов. Лишь 12 из них ввёл Совет Безопасности ООН, а остальные в основном пришли от США и ЕС. Так, европейские санкции сегодня распространяются на 34 страны, тогда как в 1991 году — всего на 6.



Однако ни бойкот, ни санкции не приводят к эффекту, который ожидал Вудро Вильсон. Так, ни Иран, ни Северная Корея, ни Россия не капитулировали и не приняли условия Запада. «Никогда это не приводит к падению режима», — цитирует издание комментарий политолога Паскаля Бонифаса. Исключением стал лишь режим апартеида в Южной Африке, но тогда добиться цели удалось потому, что весь мир соблюдал эмбарго, отмечает эксперт.



Таким же образом санкции принесли свои плоды, когда Запад поддержали Китай и Россия в случае с Ираном, с которым удалось выйти на сделку по иранскому атому. Сейчас же Трамп те достижения отринул, но Иран, хоть и страдает от последствий санкций, не сдаётся и, наоборот, повернулся к России.



Как отмечает Паскаль Бонифас, санкции — рискованное дело, ведь они могут укрепить местную власть и при этом заставить население страдать. В качестве примера автор статьи приводит Ирак, который жил под санкциями с 1991 года, население страдало, а Саддам Хусейн оставался у власти до американской интервенции 2003 года. Так же, несмотря на санкции, не происходит смены власти ни в Сирии, ни на Кубе.



Конечно, санкции не производят такого же разрушительного эффекта, как война, и могут использоваться для того, чтобы ответить на обеспокоенность населения, как, например, в соседних с Россией странах, делает вывод автор статьи. «Они становятся как лейкопластырь капитана Хэддока — от них сложно избавиться», — отмечает политолог Эрик-Андре Мартен. Но при этом нет гарантий, что санкции могут заменить силовое воздействие, пишет журналист Les Echos.