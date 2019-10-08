Экс-посол США в Москве: санкции не помогут — Америке необходимо развивать диалог с Россией

Позиция США по отношению к развитию американо-российских отношений укладывается в формулу «пригнись и накройся», иронизирует на страницах WSJ экс-посол США в России Джон Хантсман. По его словам, риск быть обвинённым в оправдании Владимира Путина сегодня делает невозможным само обсуждение перспектив двусторонних отношений в США. При этом интересы США требуют развития диалога с Москвой, а не сведения дипломатии к вводу санкций, подчёркивает автор.

Как рассказывает на страницах Wall Street Journal экс-посол США в России Джон Хантсман, в московском представительстве американского МИД регулярно проводились учения по безопасности под названием Duck and cover drill («Пригнись и накройся». — ИноТВ), направленные на спасение жизни в случае нападения.

«После завершения срока моих полномочий в Москве меня осенило, что «пригнись и накройся» — подходящая метафора для оборонительной позиции, которую мы как страна заняли в американо-российских отношениях», — замечает автор статьи. По его словам, подобный подход используется по отношению к России столь давно, что стал «рефлекторным» и губительным для американских интересов в долгосрочной перспективе.

В первую очередь дипломат призывает «развеять оставшиеся иллюзии» в отношении Владимира Путина и влияния наложенных на Россию санкций. По его убеждению, в одиночку США не в состоянии изменить поведение российского президента и правительства — это под силу только российскому народу. При этом демонизация США и Запада в целом посредством конспирологических утверждений о русофобских санкциях на деле играет на руку Путину, чьими главными заботами остаются Китай, внутренняя и внешняя угроза, исходящая от радикального Ислама, и собственные граждане, всё чаще выражающие своё недовольство с помощью массовых протестов.

Хотя Путин и правит Россией не имеющей себе равных сильной рукой, его время пройдёт, уверен Хантсман. Вместо того чтобы «зацикливаться» на Путине, автор советует американцам задуматься о структурах и поколениях, которые переживут его. «Вместо того чтобы отрезать себя от России, что станет неизбежным последствием всех этих санкций, нам необходимо развивать конструктивные отношения с теми, кто будет формировать постпутинский период в истории России», — отмечает экс-посол. По его словам, в своё время неожиданный приход Владимира Путина к власти застиг Вашингтон врасплох, однако нельзя позволить этому повториться.

Хантсман настаивает на необходимости наращивать диалог с Россией, а также создать пространство для дискуссий о России в собственной стране, где «рефлекторный страх быть названным апологетом Путина заставил окаменеть нашу способность творческого осмысления взаимоотношений с Россией».

По мнению дипломата, санкции стали для США излюбленным внешнеполитическим инструментом для указания на неправильное поведение. На Россию санкции были наложены за ряд проступков. По последним подсчётам, под санкциями находятся почти 850 российских граждан и предприятий, однако их эффективность никто не оценивает. При этом, хотя ввести ограничительные меры несложно, обсуждать их отмену стало политически опасным делом.

На взгляд экс-посла, некоторые из наложенных ограничений действительно могут оказывать желаемый эффект и должны быть сохранены, однако не все. «Настало время для честной дискуссии о том, достигают ли санкции своих целей», — считает автор. Безусловно, ведение бизнеса становится для «некоторых приближённых Кремля» более дорогостоящим, однако неизвестно, эффективно ли они влияют на внешнюю и внутреннюю политику Кремля.

Россияне смирились с тем, что американские санкции, возможно, останутся в силе надолго, что неизбежно приведёт к изменению ситуации на рынках, и занялись созданием альтернативных цепочек поставок, которые не всегда соответствуют американским интересам, предупреждает дипломат. «Мои коллеги по посольству и я вновь и вновь слышали один и тот же рефрен: что иногда эффект американских санкций противоположен желаемому — они принуждают капитал возвращаться в Россию, поддерживают внутренний сектор российской экономики и действуют в ущерб американскому бизнесу, рассчитывающему завоевать прочные позиции на стратегических рынках», — вспоминает Хантсман.

Пришло время прекратить «пригибаться и накрываться» в вопросе российско-американских отношений, призывает автор статьи. «Нашей целью должна стать Россия, которая будет одновременно лучшим партнёром и более ответственным гражданином мира, — убеждён дипломат. — Устанавливать доверие в этих отношениях нелегко, и чтобы завоевать его, потребуется время. Но нужно с чего-то начинать».