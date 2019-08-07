Guardian: не поможет никакая перезагрузка — посол США в России объяснил решение подать в отставку

Посол США в России Джон Хантсман покинет свой пост в начале октября, передаёт The Guardian. При этом в заявлении об отставке, направленном президенту Дональду Трампу, Хантсман отметил, что в выстраивании отношений Москвы и Вашингтона «не поможет никакая перезагрузка или новое начало, а лишь ясное понимание наших интересов и ценностей и практическая основа для продолжения диалога».
Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке, назвав разногласия с Россией «непримиримыми» и заявив о необходимости призывать страну к ответу, когда её действия угрожают Соединённым Штатам и их союзникам, сообщает The Guardian. Предполагается, что он покинет свой пост 3 октября.
В заявлении, направленном во вторник Дональду Трампу, Хантсман отметил, что президент оказал ему честь, возложив на него доверие в такой «исторически сложный период двусторонних отношений». Однако сейчас посол, по слухам, претендующий на третий срок в качестве губернатора штата Юта, предпочтёт вернуться на родину, для того чтобы «воссоединиться с растущей семьёй».
По мнению посла, в выстраивании отношений Москвы и Вашингтона «не поможет никакая перезагрузка или новое начало, а лишь ясное понимание наших интересов и ценностей и практическая основа для продолжения диалога».
Как сообщает издание, политик был назначен руководителем диппредставительства США в России в 2017 году незадолго до того, как в ответ на санкции со стороны Белого дома из Москвы были высланы сотни американских дипломатов. При этом бывший госсекретарь страны Рекс Тиллерсон отмечал, что отношения двух стран не были настолько плохими со времён холодной войны.
Однако тяжелее всего за два года пребывания в должности Хантсману, вероятно, пришлось в 2018 году, когда после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки критики призвали посла покинуть свой пост.
The Guardian отмечает, что лидеры двух стран обсудили необходимость поиска нового посла в телефонном разговоре, состоявшемся на прошлой неделе. Тем не менее в Белом доме обсуждение данной темы отрицают.
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