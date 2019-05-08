Foreign Policy: арест Уилана в Москве мог быть ответом на санкции США

Обвинённый в шпионаже Пол Уилан предполагает в своих письмах семье, что его арест может быть попыткой Москвы ответить на санкции Соединённых Штатов, сообщает Foreign Policy. Задержанный американец, который в декабре прилетел в Москву на свадьбу к другу, советует обратиться за помощью в компанию, где он работал.

Пол Уилан, арестованный в России по подозрению в шпионаже, считает, что его арест может быть ответом Путина на санкции США, пишет Foreign Policy. Об этом задержанный четыре месяца назад бывший морской пехотинец рассказал в двух письмах на родину, которые предоставил изданию семейный адвокат Уилана. Однако, по мнению обозревателя журнала, эти послания так и не проясняют, почему Россия выбрала именно его и его компанию. В то время как одни бывшие американские госслужащие утверждают, что слова осуждённого ещё больше ставят под сомнение законность ареста Уилана, другие советуют не принимать их за чистую монету: российские спецслужбы могут контролировать и, возможно, диктовать то, что пишет задержанный.

По сообщению американского издания, первое письмо семья получила 26 марта. Его Пол Уилан продиктовал переводчице на встрече с адвокатами, а затем она послала фотографию записи по электронной почте брату обвиняемого. «Это на 100 процентов связано с работой, — цитирует письмо Foreign Policy. — Обратитесь в BorgWarner за поддержкой. Это ответ на санкции». В своём послании Пол Уилан советует семье связаться с автомобильной компанией BorgWarner, в которой он руководил службой безопасности: по его словам, она ведёт торговые дела с Россией и недавно была вынуждена пройти реорганизацию из-за санкций. «Одного человека уволили; найдите его имя и передайте (послу США в России Джону. — ИноТВ) Хантсману», — добавил арестованный американец.

В телефонном интервью для Foreign Policy Дэвид Уилан, брат задержанного, рассказал, что семья с недоверием относится к любой информации, которая поступает не напрямую от Пола. По их просьбе американский дипломат во время посещения Уилана уточнил некоторые детали письма, и его ответы подтверждают запись, сделанную переводчицей.

Во втором письме, на этот раз написанном от руки самим арестованным, Уилан ещё раз подчеркнул, что российские власти, скорее всего, хотели навредить не конкретно BorgWarner, а любой подходящей американской компании. Фотография этой записки была получена братом задержанного 10 апреля. Уилан также отметил, что работодатель оплатил ему российскую визу, однако, по утверждению самой BorgWarner, его поездка не была связана с делами компании.

Американский журнал рассказывает, что в прошлый вторник Джон Хантсман, посол США в России, посетил Уилмана в СИЗО Лефортово. Официальная представительница посольства опубликовала в Twitter заявление, согласно которому послу и заключённому не удалось поговорить «ни о чём действительно важном». Кроме того, Уилану всё ещё не дают подписать доверенность на управление своими делами.

Как напоминает издание, в январе Владимир Жеребенков, адвокат арестованного, заявил журналистам, что Уилану передали USB-носитель. Американец считал, что на нём хранятся фотографии из его предыдущей поездки в Россию, однако на самом деле там содержались секретные данные. Стивен Холл, бывший глава отдела ЦРУ, занимающегося операциями в России, предположил, что этот подозрительный инцидент мог быть подстроен ФСБ, однако не прояснил мотивы российских властей. «Может, они просто хотят предупредить США, что если отношения между странами продолжат ухудшаться, американским гражданам будет небезопасно находиться в Москве?» — приводит его заявление Foreign Policy.