Foreign Policy: Макфол назвал арест Уилана «очень странным»

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Forbes: побив нацистов, танк Т-34 бьёт рекорды уже в кино Forbes
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Самарин: не могу сказать, что чувствую дополнительную ответственность
Российский фигурист Александр Самарин ответил на вопрос, не чувствует ли он дополнительной ответственности после второго места в короткой программе на чемпионате Европы в Минске.
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Адвокат Януковича назвал политически мотивированным решение суда
Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский прокомментировал RT решение суда на Украине заочно приговорить бывшего украинского лидера Виктора Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.
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Глава Минобороны Венесуэлы назвал происходящее в стране госпереворотом
Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что происходящее в стране является государственным переворотом.
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Взрыв в Дамаске не нарушил работу посольства России
Взрыв в районе Эль-Адави Дамаска, который произошёл вблизи российского посольства, не нарушил работу диппредставительства. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя посольства.
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Полиция прекратила поиски пропавшего самолёта с футболистом «Кардиффа»
Полиция острова Гернси сообщила об окончательном прекращении поисковых работ пропавшего самолёта, на борту которого находился аргентинский нападающий футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
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Адвокат Януковича намерен обжаловать приговор по делу о госизмене
Адвокат Александр Байдик, представляющий интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил о намерении обжаловать приговор киевского суда по делу о госизмене в отношении его клиента.
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Юрист рассказал, как WADA оберегает себя от исков российских спортсменов
Известный спортивный юрист Артём Пацев рассказал, как WADA оберегает себя от возможных исков со стороны российских атлетов, которых незаслуженно обвиняли в нарушении антидопинговых правил.
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В Минобороны России опровергли заявление Швеции о «нарушении» границ
Российские военные самолёты не нарушали воздушного пространства Швеции. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.
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Спортивный адвокат оценил иск российских спортсменов к Макларену
Известный спортивный адвокат Артём Пацев прокомментировал RT подачу иска группой российских спортсменов к автору доклада о допинге в отечественном спорте Ричарду Макларену.
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«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ, обыграв «Кунлунь»
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над китайским «Кунлунь Ред Стар» в регулярном чемпионате и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Минфин США расширил санкционные списки по Ирану
Министерство финансов США расширило санкционные списки, относящиеся к Ирану.
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Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего украинского президента Виктора Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.
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В Fitch заявили о почти двукратном росте госдолга в мире за 10 лет
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что за последние 10 лет объём государственного долга в мире увеличился почти в два раза.
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Тарасова считает, что Коляда прекрасно выступил в короткой программе на ЧЕ
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала прокат Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате Европы в Минске.
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Эксперт прокомментировал заявление Курца о готовности ЕС перенести дату брексита
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца о том, что Европейский союз готов пойти на перенос даты брексита, если на этот шаг согласится и Великобритания.
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Автор иска к Макларену призвал его признать свои ошибки
Инициатор иска к автору доклада о допинге в российском спорте Ричарду Макларену экс-президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут рассказал, почему решил обратиться в суд вместе с группой спортсменов.
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Инициатор иска к Макларену: его затрясло, когда получал извещение
Инициатор иска к автору доклада о допинге в российском спорте Ричарду Макларену экс-президент Федерации гребного спорта страны (ФГСР) Вениамин Бут рассказал, как канадский юрист отреагировал на вручение судебного извещения.
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Суд оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ Украины
Оболонский районный суд Киева оправдал экс-президента Украины Виктора Януковича по статье о попытке изменения границ государства.
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Коляда заявил, что доволен своим прокатом в короткой программе на ЧЕ
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своём выступлении в короткой программе на чемпионате Европы в Минске.
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Автор иска к Макларену: канадца пытались поймать 11 раз
Автор иска к Макларену экс-президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут рассказал, почему так долго не удавалось вручить судебное извещение канадскому юристу.
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Давидова победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Антхольце, Миронова — седьмая
Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
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Медведев назвал события в Венесуэле квазипереворотом
Российский премьер Дмитрий Медведев назвал события, происходящие в Венесуэле, квазипереворотом.
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Лётчик рассказал о функциональности ударного беспилотника «Охотник»
Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News рассказал о многофункциональности российского ударного БЛА «Охотник».
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Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию
Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Минске.
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Умерла музыковед Светлана Виноградова
Ведущий лектор-музыковед Московской филармонии Светлана Виноградова скончалась 23 января.
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Самарин считает, что мог бы набрать больше баллов в короткой программе
Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Минске.
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Эксперт оценил решение ПАСЕ принять резолюцию по Керченскому проливу
Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции по ситуации в Керченском проливе.
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СМИ: США предложили России обсудить в Пекине контроль над вооружениями
Соединённые Штаты предложили России провести переговоры по контролю над вооружениями на полях встречи «ядерной пятёрки» в Пекине.
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Биатлонистка Павлова назвала причины пропуска спринта на этапе КМ в Антхольце
Россиянка Евгения Павлова рассказала, почему решила не выступать в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
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На Украине при распылении газового баллончика пострадали 17 школьников
В Черновицкой области Украины школьник распылил газовый баллончик в гардеробной учебного заведения, в результате чего пострадали 17 детей.
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Чиновница объяснила фразу о соцвыплатах матерям после 30 лет
В Новгородской думе, принявшей закон о выплатах за первого ребёнка женщинам в возрасте до 29 лет включительно, объяснили, что заявление о том, что женщинам старше этого возраста важнее родить первого ребёнка, чем получать выплаты за него, вырвано из контекста.
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Корастылёв занял четвёртое место в спринте на этапе Кубка IBU в Швейцарии
Российский биатлонист Сергей Корастылёв стал четвёртым в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.
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Курц заявил о готовности ЕС перенести дату брексита
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Европейский союз готов пойти на перенос даты брексита, если на этот шаг согласится и Великобритания.
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СМИ: ПСЖ близок к приобретению футболиста «Наполи» более чем за €100 млн
Бразильский полузащитник итальянского «Наполи» Аллан может перейти во французский ПСЖ.
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В Киеве приступили к демонтажу памятника Суворову
В Киеве 24 января начался демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову возле здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
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ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 24 января, принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%.
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Австрийская пара снялась с ЧЕ по фигурному катанию из-за эмоционального стресса
Австрийские фигуристы Северин Кифер и Мириам Циглер, выступающие в соревнованиях спортивных пар, отказались от участия в чемпионате Европы в Минске по причине эмоционального стресса.
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Росстат сообщил о снижении задолженности по зарплате в России
Росстат сообщил, что задолженность по зарплате в России в декабре снизилась на 21,2%.
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В Госдуме прокомментировали принятие ПАСЕ резолюции по Керченскому проливу
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции по ситуации в Керченском проливе.
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«Кардиффу» не предоставят больше времени на трансферы, несмотря на пропажу Салы
Генеральный директор валлийского футбольного клуба «Кардифф Сити» Кен Чу заявил, что Английская премьер-лига не будет предоставлять коллективу специальное разрешение на дополнительное время для подписания контрактов с новыми игроками, несмотря на пропажу новичка команды Эмилиано Салы.
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Ковтун: немного отвык от такой масштабной атмосферы
Чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун прокомментировал свой прокат в короткой программе на чемпионате Европы в Минске.
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Роскомнадзор заявил об атаках хакеров на системы ведомства
Роскомнадзор заявил о постоянных хакерских атаках на информационные системы ведомства.
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Житник поделился мнением о рекорде Овечкина
Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который повторил национальный рекорд Сергея Фёдорова по очкам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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В Совете Европы прокомментировали ситуацию в организации в отсутствие российских взносов
Официальный представитель Генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хёльтген в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с отсутствием российских взносов.
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Эксперт прокомментировала фотографию Порошенко с заправленным пиджаком
Эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова прокомментировала ФАН фотографию украинского президента Петра Порошенко с заправленным пиджаком.
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Эксперт рассказал о вариантах развития событий в Венесуэле
Заместитель директора Института стратегических исследований РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о вариантах развития событий в Венесуэле.
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В Минфине рассказали об объёме ответственности по закону о страховании жилья от ЧС
Заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов России Вера Балакирева на пресс-конференции в «Российской газете» заявила, что объём ответственности страховщиков по закону о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций будет составлять от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
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В Google разъяснили позицию компании по статусу Крыма
Представитель Google пояснил депутатам Государственной думы позицию компании по статусу Крыма, сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
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В Челябинской области суд арестовал фигуранта дела о ложном минировании многоэтажного дома
Южноуральский городской суд арестовал на два месяца 21-летнего местного жителя, сообщившего о якобы заложенной бомбе в многоэтажном доме. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника по связям со СМИ прокурора Челябинской области Наталью Мамаеву.
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Греф назвал критически важной тему кибербезопасности
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в свете глобализации и роста преступности проблема кибербезопасности становится всё более актуальной для всех сфер жизни.