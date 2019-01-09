Foreign Policy: Макфол назвал арест Уилана «очень странным»

Экс-посол США Майкл Макфол прокомментировал Foreign Policy недавнее задержание американца Пола Уилана, обвиняемого российскими властями в шпионаже. Он удивился тому, что Москва, которая «любит хвастать» подобными операциями, раскрыла так мало подробностей. Кроме того, дипломата поразила очень сдержанная реакция Белого дома на произошедшее.

Прошло уже больше недели с тех пор, как ФСБ задержала отставного морского пехотинца Пола Уилана по подозрению в шпионской деятельности, пишет Foreign Policy. Издание обсудило происшествие с экс-послом США в России Майкл Макфолом, который сам подвергается «резкой критике» со стороны Москвы.

Американский дипломат признаётся, что новость об аресте Уилана шокировала его. Сначала он подумал, что это «типичный зеркальный ответ» Владимира Путина, но дело оказалось более запутанным и странным.

«Больше всего меня поразило то, что российское правительство предоставило так мало подробностей о предполагаемом шпионаже. Потому что когда я работал в администрации Белого дома, когда я был послом, мне также приходилось разбираться со случаями возможного шпионажа. И в этих случаях власти России с гордостью демонстрировали материалы, которые они якобы собирали на обвиняемых американцев», — отмечает Макфол.

Больше всего его занимает вопрос: какой именно шпионской деятельностью занимался Уилан? Версия российских СМИ о том, что американец хотел получить список имён «каких-то чиновников нижнего ранга», кажется бывшему послу «чересчур замысловатой».

«Русские очень хорошо занимаются контрразведкой. Возможно, это одна из лучших стран в мире в этой сфере. У них есть чрезвычайно эффективные и повсеместные системы слежения. Если они взяли его (Уилана. — ИноТВ) с поличным, почему мы не видели фотографий? Почему мы не видели видеосъёмку?» — недоумевает Макфол.

Он утверждает, что при задержании российские спецслужбы «часто фабрикуют» подобные доказательства. Но в случае с Уиланом публике не была представлена даже такая «выдуманная информация».

По словам Макфола, Уилан, учитывая его биографию, «не производит впечатления типичного шпиона». Кроме того, сама операция не соответствует тому, как действуют американские спецслужбы в «таком рискованном месте, как Россия».

Экс-посла также удивляет то, как администрация Трампа комментирует этот арест. Особенно выделяются «двусмысленные» заявления госсекретаря Майка Помпео. Складывается стойкое ощущение, что за этой историей скрывается нечто большее, о чём пока неизвестно всем остальным.

«Я думал, реакция (американских властей. — ИноТВ) окажется чуть более эмоциональной и гневной. Ведь речь идёт о задержании гражданина США, как мне представляется, по надуманному предлогу. Это возмутительно, и мы должны выразить определённое возмущение», — считает Макфол.

По его мнению, Трамп практически не говорит об аресте Уилана и ничего не предпринимает для его освобождения. Впрочем, дипломат не исключает, что Вашингтон ведёт с Москвой закрытые переговоры по этому вопросу.