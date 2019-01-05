Channel 4: Хант призвал не делать Уилана пешкой в дипломатической игре

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что страна выступает против использования частных лиц в качестве пешек в дипломатии. При этом телеканал Channel 4 News отметил, что России нет смысла пытаться организовать обмен Уилана на Марию Бутину, так как её должны освободить и депортировать в Россию в течение полугода.
Пол Уилан приехал в Москву на свадьбу друга, когда был арестован по обвинению в шпионаже в пользу США. Уилан содержится в следственном изоляторе «Лефортово». Вереница дипломатов выстроилась, чтоб посетить его. Оказалось, что у Уилана есть американское, канадское, ирландское и британское гражданства.
ДЖЕРЕМИ ХАНТ, министр иностранных дел Великобритании:Мы крайне обеспокоены судьбой Пола Уилана, мы предложили консульскую помощь. США взяли на себя ведущую роль в этом деле, поскольку у него есть и британское, и американское гражданство. Мы придерживаемся чёткой и однозначной позиции — частные лица не должны использоваться в качестве пешек в дипломатической игре.
Некоторые полагают, что Уилана арестовали, для того чтобы обменять на Марию Бутину, признанную виновной в проникновении в Национальную стрелковую ассоциацию США для продвижения там интересов России. Но так как Бутина сотрудничала с американским правительством, в течение шести месяцев её могут освободить из-под стражи и депортировать в Россию. Так что её освобождение едва ли стоит всех проблем с организацией обмена.
Уилана задержали в отеле «Метрополь». Он не раз бывал в России и пользовался российской соцсетью для общения с местными друзьями. По словам его брата-близнеца, Уилан служил в резерве Корпуса морской пехоты США, а в настоящее время работает в сфере кооперативной безопасности.
ДЭВИД УИЛАН, брат задержанного Пола Уилана:Пол — обыкновенный турист, который явно оказался не в то время и не в том месте. Я не верю, что он мог бы сделать то, в чём его обвиняют в России. Нам пока мало что известно, но я не верю, что Пол мог быть шпионом какой-либо страны, не говоря уже о том, чтобы шпионить в России.
Очевидно, что Уилан плохо знает русский язык и не обладает навыками секретного агента, но его обвинили в шпионаже, за что в России ему грозит 20 лет тюрьмы, если его не обменяют или просто не отпустят.
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