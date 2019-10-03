«Трудно придумать худшее время быть послом США в Москве» — Salt Lake Tribune объяснила неудачу Хантсмана

За два года, что Джон Хантсман провёл на посту посла США в России, он не добился ощутимых результатов в улучшении отношений между двумя странами, но это не его вина — такова природа самих отношений, пишет The Salt Lake Tribune. Как отметил теперь уже бывший дипломат в своём прощальном обращении в соцсетях, без усилий его ведомства ситуация могла бы быть и того хуже.

Спустя два года балансирования между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в четверг 3 октября посол США в России Джон Хантсман покидает свой пост, чтобы вернуться в родной штат Юта и, возможно, побороться за пост губернатора штата, пишет газета The Salt Lake Tribune, которой владеет брат дипломата Пол Хантсман.

Как напоминает издание, Джон Хантсман стал послом в далеко не самый простой период в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Однако, как отметил дипломат, всё могло бы быть намного хуже, если бы не усилия его ведомства. «Мы никогда не узнаем, насколько плохо всё могло бы быть, если бы не усилия множества работающих без устали, отважных и преданных своему долгу госслужащих. Руководить ими было большой честью. Их подвиги и самоотдача никогда не будут забыты», — написали экс-посол и его супруга Мэри Кэй в своём совместном обращении, опубликованном в соцсетях.

The Salt Lake Tribune отмечает, что до России Хантсман дважды избирался на пост губернатора Юты, а затем служил послом США в Китае и Сингапуре. В 2017 году американец «приехал в Москву, как раз когда обе страны вводили друг против друга санкции, высылали дипломатов и закрывали консульства». Кроме того, в тот же период разведведомства США объявили, что Россия совершила вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Как говорится в прощальном обращении Хантсмана, он занял свой пост в «один из самых неспокойных периодов в истории дипломатии». «Наши попытки восстановить отношения и вновь начать взаимодействовать с российским правительством и народом навечно останутся с нами», — цитирует издание.

По мнению The Salt Lake Tribune, даже такому «матёрому дипломату», как Хантсман, в России было непросто работать над улучшением отношений с Москвой, поскольку его руки были связаны недостатком дипломатического персонала и порой не слишком чёткими указаниями со стороны Белого дома. «Личные отношения Трампа с Путиным также вели к тому, что Хантсмана в их беседы никто не включал», — добавляет газета.

Хантсман был изначально поставлен в такое положение, в котором лично он мало что мог сделать, считает другой бывший посол США в России Майкл Макфол, занимавший свой пост с 2012-го по 2014 год. «Я, в принципе, поддерживаю это его решение, потому что не думаю, что при нём были достигнуты какие-то — как мы, дипломаты, это называем — ощутимые результаты, которые способствовали бы продвижению интересов США. И это не в укор послу Хантсману. Это констатация того, в каком состоянии сегодня находятся российско-американские отношения, и, главным образом, по-моему, виноват в этом Путин», — считает Макфол.

По словам экс-дипломата, добиться прогресса в отношениях с Москвой было крайне сложно ещё до прихода Хантсмана — и в течение двух лет, что он находился в России, мало что изменилось. Такова природа отношений между двумя странами на данный момент — здесь мало что можно изменить.

С такой позицией согласен и Стивен Сестанович, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), который работал над развитием стратегии в отношениях с Россией в администрациях Рональда Рейгана и Билла Клинтона. «Трудно придумать худшее время, чтобы быть послом США в Москве», — утверждает аналитик. Трамп настолько испортил отношения с Россией, что она перестала видеть ценность в попытках сохранить отношения с Вашингтоном.

Сам Хантсман на вопросы The Salt Lake Tribune отвечать не стал. Как ожидается, теперь уже бывший дипломат возвращается в штат Юта и, по данным некоего анонимного источника, подумывает о том, чтобы вновь баллотироваться на пост губернатора — народ просит.