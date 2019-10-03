Salt Lake Tribune Оригинал

«Трудно придумать худшее время быть послом США в Москве» — Salt Lake Tribune объяснила неудачу Хантсмана

Материал представлен в пересказе ИноТВ
За два года, что Джон Хантсман провёл на посту посла США в России, он не добился ощутимых результатов в улучшении отношений между двумя странами, но это не его вина — такова природа самих отношений, пишет The Salt Lake Tribune. Как отметил теперь уже бывший дипломат в своём прощальном обращении в соцсетях, без усилий его ведомства ситуация могла бы быть и того хуже.
«Трудно придумать худшее время быть послом США в Москве» — Salt Lake Tribune объяснила неудачу Хантсмана
Reuters

Спустя два года балансирования между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в четверг 3 октября посол США в России Джон Хантсман покидает свой пост, чтобы вернуться в родной штат Юта и, возможно, побороться за пост губернатора штата, пишет газета The Salt Lake Tribune, которой владеет брат дипломата Пол Хантсман.

Как напоминает издание, Джон Хантсман стал послом в далеко не самый простой период в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Однако, как отметил дипломат, всё могло бы быть намного хуже, если бы не усилия его ведомства. «Мы никогда не  узнаем, насколько плохо всё могло бы быть, если бы не усилия множества работающих без устали, отважных и преданных своему долгу госслужащих. Руководить ими было большой честью. Их подвиги и самоотдача никогда не будут забыты», — написали экс-посол и его супруга Мэри Кэй в своём совместном обращении, опубликованном в соцсетях.

 
 
 
 
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This last message from Moscow, comes from both Jon and me. We have been reminded often during the last couple years of our thirteen letter national motto, E Pluribus Unum - “out of many, one.” No embassy has been more united in the face of historic adversity. Our time in Russia has now come to a close. It’s not as elegant as the closing curtains at Bol’shoy Theater, but worthy of awards for best drama nonetheless! The last two years came with a velocity that will be impossible to process short term and forever difficult to express in words for those who haven’t experienced this unusual world firsthand. Our tour began with the bottom falling out of America’s relationship with Russia - one that has seen only marginal improvements since. We’ll never know how bad things could have been, but for the efforts of many tireless, courageous and dedicated public servants. It was a great honor to lead them. Their acts of devotion will never be forgotten. The embassy came together during one of the most tumultuous periods in diplomatic history. Events played out that will be analyzed and discussed for generations. We witnessed everything from the American flag brought down with the forced closure of one of America’s most important consulates in St Petersburg to the expulsions of dozens of America’s most highly trained diplomats at the depths of bilateral tension. Our struggles to rebuild and reengage with the Russian government and people will remain with us forever. The challenges for America preceded us and will most certainly follow. The death of Jon’s father, and then our little dog Oliver, five beautiful grandchildren being born, a melanoma diagnosis, and two Navy active duty sons only added to the different emotions felt. Through it all, we leave Moscow tomorrow morning before the sun will rise, deeply grateful and fortunate to have served at this time in history. These years and experiences have only given us a greater sense of urgency and duty going forward. We will never forget you

Публикация от Mary Kaye Huntsman (@marykayehuntsman)

The Salt Lake Tribune отмечает, что до России Хантсман дважды избирался на пост губернатора Юты, а затем служил послом США в Китае и Сингапуре. В 2017 году американец «приехал в Москву, как раз когда обе страны вводили друг против друга санкции, высылали дипломатов и закрывали консульства». Кроме того, в тот же период разведведомства США объявили, что Россия совершила вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Как говорится в прощальном обращении Хантсмана, он занял свой пост в «один из самых неспокойных периодов в истории дипломатии». «Наши попытки восстановить отношения и вновь начать взаимодействовать с российским правительством и народом навечно останутся с нами», — цитирует издание.

По мнению The Salt Lake Tribune, даже такому «матёрому дипломату», как Хантсман, в России было непросто работать над улучшением отношений с Москвой, поскольку его руки были связаны недостатком дипломатического персонала и порой не слишком чёткими указаниями со стороны Белого дома. «Личные отношения Трампа с Путиным также вели к тому, что Хантсмана в их беседы никто не включал», — добавляет газета.

Хантсман был изначально поставлен в такое положение, в котором лично он мало что мог сделать, считает другой бывший посол США в России Майкл Макфол, занимавший свой пост с 2012-го по 2014 год. «Я, в принципе, поддерживаю это его решение, потому что не думаю, что при нём были достигнуты какие-то — как мы, дипломаты, это называем — ощутимые результаты, которые способствовали бы продвижению интересов США. И это не в укор послу Хантсману. Это констатация того, в каком состоянии сегодня находятся российско-американские отношения, и, главным образом, по-моему, виноват в этом Путин», — считает Макфол.

По словам экс-дипломата, добиться прогресса в отношениях с Москвой было крайне сложно ещё до прихода Хантсмана — и в течение двух лет, что он находился в России, мало что изменилось. Такова природа отношений между двумя странами на данный момент — здесь мало что можно изменить.

С такой позицией согласен и Стивен Сестанович, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), который работал над развитием стратегии в отношениях с Россией в администрациях Рональда Рейгана и Билла Клинтона. «Трудно придумать худшее время, чтобы быть послом США в Москве», — утверждает аналитик. Трамп настолько испортил отношения с Россией, что она перестала видеть ценность в попытках сохранить отношения с Вашингтоном.

Сам Хантсман на вопросы The Salt Lake Tribune отвечать не стал. Как ожидается, теперь уже бывший дипломат возвращается в штат Юта и, по данным некоего анонимного источника, подумывает о том, чтобы вновь баллотироваться на пост губернатора — народ просит. 

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Salt Lake Tribune США Северная Америка
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