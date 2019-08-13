«Надёжный, твёрдый и готовый ко всему» — обозреватель Hill объяснил, каким должен быть новый посол США в России

Россия — единственная страна в мире, представляющая для США экзистенциальную угрозу, значит, поиск замены уходящему послу США в этой стране станет непростой задачей, пишет обозреватель The Hill Джеймс Койл. По убеждению журналиста, преемник покидающего свой пост Джона Хантсмана должен обладать уникальным набором качеств — быть надёжным, твёрдым, уметь вести переговоры и хорошо разбираться в российской истории.

Предстоящий уход посла США в России Джона Хантсмана создаст «огромную брешь» в «российской команде» американцев, пишет обозреватель The Hill Джеймс Койл. «Другие страны имеют возможность бросить вызов США, однако только Россия представляет для республики экзистенциальную угрозу», — убеждён автор статьи.

Это значит, что преемнику Хантсмана необходимо обладать уникальным набором качеств для работы в Москве в обстановке нарастающей напряжённости между двумя странами, отмечает журналист. Во-первых, президент США Дональд Трамп должен быть полностью уверен в новом после. Как напоминает автор, помимо титула «полномочного министра», каждый американский посол считается личным представителем президента Соединённых Штатов, а значит, когда дипломат говорит, «Кремль должен понимать, что слышит президента США, а не кого-то со своими собственными интересами».

Помимо этого, новый посол должен пользоваться абсолютным доверием Трампа, ясно давшего понять, что в вопросах внешней политики значение имеет лишь его мнение. По убеждению автора статьи, получать информацию о положении дел на местности президент США должен от человека, которому доверяет, а не от того, с чьими советами не считается.

Вдобавок к этому, посол должен быть хорошим переговорщиком, ведь именно ему придётся обсуждать вопрос продления договора СНВ, срок которого истекает в 2021 году. Одновременно с этим американский дипломат в Кремле должен быть твёрдым и не бояться говорить власти правду в лицо, в частности, по вопросу прошлых и будущих вмешательств России в выборы в США.

Преемник Хантсмана также должен быть готов к российскому ответу и иметь «стальную» броню. Экс-посол США в России Майкл Макфол, к примеру, рассказывает в своей книге «От холодной войны к горячему миру» (From Cold War to Hot Peace) о том, как за ним и его семьёй следили, а сам он подвергался преследованиям и получал угрозы.

Как утверждает журналист The Hill, Россия всё ещё оккупирует 20% территорий стран — союзников США: Украины и Грузии, «прокремлёвские силы» удерживают 20% территории Азербайджана, российское ядерное оружие в Калининграде угрожает странам Балтии, а в Сирии, Ливии, Иране и Венесуэле Москва «поддерживает силы, отвергнутые большей частью международного сообщества». Помимо этого энергетическая политика России ставит Европу и Турцию в зависимость от «Газпрома», заставляя задуматься о жизнеспособности НАТО. В целом во всём мире «американские интересы приходят в столкновение с российскими».

Необходимо новому послу и понимание российской истории и, в частности, российского видения постсоветской эпохи, когда расширение НАТО на 1 тыс. км приблизило альянс к российским границам. Как поясняет автор, западную версию о «расширении границ свободы» в московских коридорах власти не разделяют и видят в этом шаге угрозу российским национальным интересам.

Как сообщает Койл, пост американского посла в России стал для Хантсмана третьим назначением на подобную должность — ранее он занимал тот же пост в Сингапуре и Китае. Его предстоящий отъезд из Москвы демонстрирует, насколько сложной может быть работа посла в России, считает обозреватель.