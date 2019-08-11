Vox: новым послом США в России может стать спецпредставитель Вашингтона по Северной Корее — и ему придётся непросто

Подавшего в отставку американского посла в России Джона Хантсмана может сменить спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган, сообщает Vox. Как пишет издание, Бигану несмотря на репутацию превосходного дипломата так и не удалось добиться серьёзных подвижек в отношениях с КНДР — и в России его будут ждать не менее сложные задачи.

Новым послом США в России после ухода Джона Хантсмана, который подал в отставку на этой неделе и официально прекратит исполнять свои полномочия к октябрю, может стать спецпредставитель Вашингтона по Северной Корее Стивен Биган, сообщает американский новостной сайт Vox со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий внутри администрации президента Дональда Трампа. Как утверждают источники, к кандидатуре Бигана склоняется сам господин Трамп.

Назначение Бигана на подобный пост представляется вполне логичным — он уже давно пользуется внутри Республиканской партии США репутацией умелого дипломата, высококлассного профессионала и эксперта в российских делах, отмечает журналист Vox. Коллеги Бигана подчёркивают, что он в начале карьеры даже какое-то время проживал России, упоминается в материале.

Дипломат, ранее занимавший пост топ-менеджера в компании Ford,

успел поработать в Совете национальной безопасности при президенте Джордже Буше — младшем, а также советником по вопросам нацбезопасности в Конгрессе США, говорится в материале Vox. Вместе с тем, он был известен прежде всего как эксперт по России и безопасности Европы, и его назначение в качестве спецпредставителя по Северной Корее в прошлом августе некоторые восприняли с недоумением. Тем не менее, оно по крайней мере позволяет предположить, что Биган пользуется особым доверием госсекретаря США Майка Помпео, полагает автор.

Серьёзных успехов в плане Северной Кореи Биган добиться так и не смог, отмечается в статье. Одним из главных камней преткновения для дипломата стала чрезмерно жёсткая позиция администрации Трампа — тогда как Вашингтон настаивал на том, чтобы Пхеньян первым пошёл на примирительные шаги и сразу уничтожил большую часть своего ядерного арсенала, северокорейская сторона это делать отказывалась, требуя, чтобы США сначала отменили действующие в отношении КНДР санкции, поясняет журналист Vox. В результате Биган был вынужден, соблюдая линию начальства, делать жёсткие заявления, нисколько не способствующие разрядке.

Между тем, чиновник продолжал верить в то, что с Пхеньяном можно договориться, что поссорило его с противниками дипломатического подхода внутри администрации Трампа — в том числе и с советником президента по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном; это обстоятельство также помешало Бигану проявить себя в Северной Корее, подчёркивает автор статьи. Многие эксперты, однако, оценивали деятельность Бигана положительно, подчёркивая, что он выполнял свои обязанности настолько хорошо, насколько мог, учитывая сложные обстоятельства, упоминает журналист.

В России Бигана также ждёт непростая работа, констатирует обозреватель Vox. Хотя на встрече Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в прошлом году явно ощущался «дух товарищества», враждебность Москвы и Вашингтона по отношению друг к другу продолжает расти, и их отношения вряд ли наладятся в ближайшем будущем, подчёркивается в материале. Впрочем, если Бигану удастся хотя бы сделать в России больше, чем на предыдущем посту, ему уже можно будет считать, что он добился успеха, пишет автор.