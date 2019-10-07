Reuters: курс Макрона на сближение с Россией может расколоть ЕС

Попытки Эммануэля Макрона улучшить отношения с Россией могут создать раскол внутри ЕС, разделив его на лагерь стран относительно дружественных России (таких как Франция и Италия) и лагерь противников сближения с Москвой, пишет Reuters. Издание отмечает, что разногласия внутри ЕС могут осложнить процесс согласования антироссийских санкций, для продления которых требуется согласие всех стран-членов.

Попытки Франции и Германии закончить конфликт на востоке Украины могут привести к повышенным трениям внутри ЕС вокруг вопроса о политике в отношении России, пишет Reuters.

Прогресс российско-украинских переговоров породил надежды проведения первого за три года саммита, посвящённого окончанию противостояния между пророссийскими сепаратистами и украинскими правительственными силами. Однако некоторые страны ЕС обеспокоены слухами о том, что Брюссель может частично снять санкции, наложенные на Россию в 2014 году.

Возглавляемый Францией поиск диалога с Москвой вызывает особую насторожённость у бывших стран соцлагеря, отвергающих любые инициативы по сближению, пишет Reuters. Как отмечает издание, разногласия в ЕС могут осложнить процесс согласования антироссийских санкций. Внутри союза может произойти раскол на сторонников сближения с Россией (таких как Франция или Италия) и противников (страны Балтии, Польша, Румыния). Тем не менее, европейские дипломаты ожидают, что на очередном саммите ЕС в декабре антироссийские санкции будут продлены.

Reuters напоминает, что продление антироссийских санкций требует консенсуса всех стран-членов ЕС, а следовательно их прекращение может осуществиться в результате несогласия хотя бы одной страны. В минувшем июле, неожиданный курс на улучшение отношений с Россией взял французский президент Эммануэль Макрон. В сентябре в Москву приезжали французские министр обороны и министр иностранных дел. По словам Макрона, отдаление от России было ошибкой: Reuters пишет, что Париж намерен вернуть Россию в число ведущих промышленных держав.

«География, история и культура России в основе своей являются европейскими», — приводит издание слова Макрона. «Немецкому правительству пришло время оказать влияние на ЕС с целью частичной отмены санкций», — отметил в своём интервью Reuters депутат немецкого бундестага Петер Рамзауэр. Кроме того, премьер Бельгии Шарль Мишель в минувшем сентябре заявил, что Россия по-прежнему является соседом Европы, пусть и угрожает её безопасности.

Как напоминает издание, в сентябре Россия и Украина провели обмен заключёнными, что было воспринято как первый сигнал к улучшению отношений. Однако при этом Владимир Путин исключил возможность возврата Крыма Украине. Кроме того, НАТО обвиняет Россию в попытках дестабилизировать Запад путём развёртывания ядерного оружия, выхода из договоров о контроле за вооружениями, кибератак и тайных операций.

Reuters пишет, что Макрон предлагает России создать структурный диалог, который будет основываться на пяти пунктах: обмен знаниями и информацией, снижение градуса напряжения между Россией и ЕС, контроль за вооружениям в Европе, европейские ценности и сотрудничество в разрешении международных кризисов.

Что касается ЕС, то стратегия Брюсселя в отношении России содержит так называемое «выборочное привлечение», сообщает издание. По мнению многих европейских дипломатов, такой подход является наилучшей основой для прогресса отношений : в его рамках ЕС предлагает России сотрудничество в таких вопросах как глобальные изменения климата, с целью восстановления доверия.