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Euronews: Макрон заверил, что возвращение России сделает ПАСЕ сильнее
Французский президент Эммануэль Макрон призвал восстановить членство России в ПАСЕ, подчеркнув, что означает не «уступку», а требование к Москве «полностью соблюдать все обязательства» перед Советом Европы. Макрон также побеседовал с украинским режиссёром Олегом Сенцовым, который до недавнего времени находился в заключении в России, передаёт Euronews.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул важность возвращения России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Об этом Макрон заявил в своей речи, приуроченной к 70-летию старейшего в Европе органа межпарламентского сотрудничества.

Решение восстановить делегацию Москвы в правах вызвало протест со стороны Украины. Оппоненты считают, что это нанесло удар по репутации Совета Европы. Однако глава французской республики придерживается другого мнения.

«Восстановление членства России в Совете Европы — не уступка. Наоборот, это требование к России полного соблюдения обязательств и выполнения обязанностей перед Советом Европы. Это решение также подтолкнёт нас к тому, чтобы стать сильнее и эффективнее, когда мы сталкиваемся с подобного рода ситуациями», — сказал Макрон, имея в виду отношения между Россией и Украиной.

За несколько часов до выступления с трибуны ПАСЕ президент Франции провёл другую знаковую встречу: в постоянном представительстве Франции при Совете Европы Эммануэль Макрон пожал руку украинскому режиссёру Олегу Сенцову. «Его свобода — результат подвижек в отношениях, одной из которых стал обмен пленными между Россией и Украиной в начале сентября», — отметил Макрон.

Дата выхода в эфир 01 октября 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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