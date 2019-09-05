Генсек Совета Европы: исключение России стало бы катастрофой для Европы

Полное исключение России из Совета Европы имело бы катастрофические последствия для европейцев, считает уходящий генеральный секретарь международного института Турбьёрн Ягланд. В интервью швейцарскому телеканалу SRF он рассказал, что без России не обойтись при решении многих конфликтов, а половинчатое членство страны в ПАСЕ назвал бессмыслицей. Возвращение России права голоса вызвано не уплатой членских взносов, а стремлением Совета Европы защитить права россиян, подчеркнул Ягланд.

Бывший премьер-министр Норвегии Турбьёрн Ягланд с 2009 года занимает пост генерального секретаря Совета Европы в Страсбурге. В некоторых из 47 стран ЕС ситуация с демократией, правовой государственностью и правами человека — то есть в областях, за которые отвечает Совет Европы, — за это время ухудшилась, отмечается на сайте швейцарского телеканала SRF. Положение омрачается также конфликтом с Россией. Однако Ягланд, который в середине месяца должен уйти после десяти лет пребывания на посту главы Совета Европы, оценивает положение дел намного более позитивно.

В частности, в интервью изданию Турбьёрн Ягланд рассказал, что думает о возвращении России права голоса в ПАСЕ. «Россия в полном объёме оплатила свои членские взносы. Это радует, — подчеркнул он. — Однако эти платежи не были причиной, по которой мы снова захотели видеть Россию полноценным членом Совета Европы. Для нас речь шла о том, чтобы мы снова могли вступаться в России за интересы российских граждан».

По словам Ягланда, в итоге большинство увидели, что так дальше продолжаться не может: «Россия наполовину внутри, наполовину снаружи — это бессмыслица. Она должна была, с одной стороны, следовать решениям Европейского суда по правам человека, но не имела права голоса, когда Парламентская ассамблея Совета Европы выбирала судей. Так не годится». К тому же члены Совета Европы имеют перед ним юридические обязательства, поэтому каждое государство должно быть представлено в структуре в полной мере — либо исключено из неё, если оно не желает сотрудничать.

С точки зрения уходящего генсека Совета Европы, российское руководство понимает, что ему лучше участвовать в деятельности этого института. «Мы, в свою очередь, осознаём, что лучше, чтобы Россия в него входила, — заявил Ягланд в интервью SRF. — Это самая мощная страна Европы и мировая держава. Надо признать, это страна с большими проблемами, но полное исключение России имело бы для Европы катастрофические последствия». По мнению дипломата, без правовой связи с Россией было бы намного сложнее заниматься урегулированием многочисленных конфликтов — на Украине, в Грузии, в Молдавии.

Конечно, влияние Совета Европы в России весьма ограничено, признаёт Ягланд. Но даже когда оно столь мало — пока есть возможность оказывать «положительное влияние» в стране, лучше, чтобы она оставалась членом Совета Европы. Такое влияние он усматривает, например, в изменении многих российских законов на основании решений ЕСПЧ и освобождении из-под стражи множества заключённых. «Российские граждане могут обращаться в ЕСПЧ. Для меня это уже достаточная причина для того, чтобы Россия была в Совете Европы», — отметил Ягланд.

Он также обратил внимание на то, что Совет Европы не уполномочен заниматься решением таких конфликтов, как в случае с Крымом и востоком Украины, — это забота ОБСЕ и Совета Безопасности ООН. Задачу Совета Европы Ягланд видит в защите прав человека отдельных людей во всех 47 странах, состоящих в этом международном институте. Это совершенно особенная задача, в то время как вмешательство в геополитические вопросы сделало бы Совет Европы одной организацией из множества подобных, а многие этого не поймут, уверен Ягланд.

На замечания журналистов по поводу неудач Совета Европы во многих странах во время его пребывания на посту генерального секретаря Ягланд возразил, что был достигнут и определённый прогресс. В России и Азербайджане освобождены политические заключённые, в Турции принадлежность к Совету Европы и Конвенции о защите прав человека позволила избежать ухудшения ситуации. Также удалось реформировать структуру ЕСПЧ и сделать его более эффективным.

По убеждению Ягланда, если судить по долгосрочной перспективе, большинство обществ в Европе стабильны, несмотря на некоторые тревожные тенденции. Гражданское общество достаточно сильно, СМИ не позволяют полностью заглушить их голоса, ни одно государство больше не может отправить танки против граждан. «Эти времена прошли», — констатирует уходящий генсек Совета Европы.

Что его беспокоит, так это недостаток социальных гарантий в разных странах, не гарантированные пенсии, безработица среди молодёжи, нищета. ЕС должен уделять этим проблемам больше внимания, потому что «социальные страхи отравляют политический климат», считает Ягланд. «В сочетании с высокой иммиграцией это опасный коктейль», — предостерегает он в интервью SRF.