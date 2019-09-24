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DW: немецкий политик объяснил, почему Европе на пользу возвращение России права голоса в ПАСЕ

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Вернуть Россию в ПАСЕ было верным решением, заявил в интервью Deutsche Welle замглавы немецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Франк Швабе. Возвращение Российской Федерации права голоса было «сложным процессом, и дебаты на эту тему длились долго», подчеркнул депутат бундестага.
DW: немецкий политик объяснил, почему Европе на пользу возвращение России права голоса в ПАСЕ
Reuters

Вернуть Российскую Федерацию в ПАСЕ было верным решением, заявил в интервью телеканалу Deutsche Welle депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии, заместитель главы немецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Франк Швабе.

Возвращение России права голоса в ПАСЕ было «сложным процессом, и дебаты на эту тему длились долго», заверил немецкий политик.

«Решение участвовать в наведении мостов с Российской Федерацией лично мне далось нелегко», — признался заместитель главы немецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Многие коллеги Франка Швабе в ПАСЕ, по его же словам, до сих пор не могут принять это решение — в частности, парламентарии с Украины.

«Сегодня мне кажется, что попытка навести мосты с Россией окупается. Это помогает наладить диалог в Европе и может поспособствовать поиску мирных решений. В первую же очередь это также поможет 140 миллионам россиян. Таким образом они в любом случае останутся под защитой Европейской конвенции о правах человека», — подчеркнул заместитель главы немецкой делегации в ПАСЕ.

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