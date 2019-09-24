1+1: Украинская делегация не явилась в ПАСЕ из-за России

03:00 В ДНР готовы к обмену пленными с Киевом в формате «50 на 88» Самопровозглашённая Донецкая народная республика готова провести обмен пленными с Киевом по формуле «50 на 88», заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

03:00 Журналисты проехали по ж/д части Крымского моста в тестовом режиме Российские журналисты выполнили тестовый проезд по железнодорожной части Крымского моста. Об этом информирует РИА Новости.

03:00 «Амур» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ, выиграв матч с «Адмиралом» В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» одержал победу над «Адмиралом».

03:00 В РФС заявили об отсутствии претензий со стороны ФИФА, УЕФА и WADA В Российском футбольном союзе заявили, что допинговый скандал, коснувшийся российского спорта, не затронет самый массовый вид в стране.

03:00 В Армении объявлено условное военное положение В Армении объявлено условное военное положение в связи с началом крупномасштабных стратегических учений.

03:00 К открытию МЦД появятся дополнительные автоматы по продаже билетов К открытию Московских центральных диаметров (МЦД) появятся дополнительные билетные автоматы. Их установят на пересадочных станциях метро.

03:00 В МВД заявили о причастности банды убийцы Круга к гибели 30 человек Банда «Тверские волки», в которую входил убийца певца Михаила Круга Дмитрий Веселов, причастна к гибели около 30 человек. Об этом сообщил замглавы управления уголовного розыска УМВД по Тверской области Денис Гуреев.

03:00 В Кремле прокомментировали выступление в ООН активистки Греты Тунберг Проблемы, которые подняла в ООН экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, «находят отражение» в международной политике России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

03:00 Эксперт прокомментировал разработку в России определения личности абонента по лицу и голосу Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщение о том, что в России разрабатывают систему удалённой идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, которая, как предполагается, значительно облегчит процесс регистрации в сети.

03:00 Названы самые популярные некурортные города Крыма в октябре Стали известны самые популярные некурортные города Крыма в октябре, сообщает kp.ru со ссылкой на сервис Tvil.ru.

03:00 Барщевский прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?» Полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях доктор юридических наук заслуженный юрист России Михаил Барщевский в беседе с Nation News прокомментировал возвращение Александра Друзя в «Что? Где? Когда?» в следующем сезоне.

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03:00 Ласицкене заявила, что уедет из России в случае отстранения РУСАДА Легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что в случае отстранения России из Олимпийских игр — 2020 она уедет из страны и будет добиваться разрешения выступить на соревнованиях через Спортивный арбитражный суд (CAS).

03:00 Эксперт оценил ситуацию с туберкулёзом в России Доктор биологических наук Александр Апт, профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН, в беседе с НСН оценил ситуацию с туберкулёзом в России.

03:00 Набиуллина: банковская система России устойчива Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что банковская система России устойчива и может наращивать кредиты экономике.

03:00 Россия заявила о 30 нарушениях перемирия в Сирии за сутки Россия зафиксировала 33 случая нарушения перемирия в Сирии за сутки, Турция — 20, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.

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03:00 В Москве завершили реставрацию здания посольства Чили В столице завершили реставрацию двухэтажного здания посольства Чили, сообщает сайт «Москва 24».

03:00 В ХМАО проверяют сообщения о госпитализации школьницы после драки В Ханты-Мансийском автономном округе проверяют сообщения о госпитализации школьницы после драки с одноклассницей на уроке физкультуры, передаёт kp.ru.

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03:00 В Ижевске представили проект реконструкции главного корпуса оружейного завода В Ижевске прошла публичная презентация проекта реконструкции главного корпуса оружейного завода, сообщает ИА «Удмуртия».

03:00 Лучшая футболистка мира заявила, что приз ФИФА заслужил ван Дейк Американская футболистка Меган Рапино считает, что в прошлом году лучшим игроком мира был защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

03:00 В Подмосковье выделили 370 млн рублей на поддержку аграриев В Московской области выделили около 370 млн рублей на поддержку аграриев, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

03:00 Ограбление дома Круга было заказано лидером ОПГ «Тверские волки» Ограбление дома российского певца Михаила Круга в июне 2002 года, в результате которого музыкант был убит, было заказано лидером организованной преступной группы «Тверские волки» Александром Костенко.

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03:00 Эксперт оценил разработку в России определения личности абонента по лицу и голосу Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил сообщение о том, что в России разрабатывают систему удалённой идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, которая, как предполагается, значительно облегчит процесс регистрации в сети.

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03:00 Баскетбольная Евролига отказалась от расширения до 20 команд Самый престижный баскетбольный турнир Европы не будет проводить расширение состава участников.

03:00 На заводе в Екатеринбурге произошёл пожар В цехе Уральского дизель-моторного завода в Екатеринбурге произошёл пожар, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

03:00 Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что двадцатиградусное тепло может вернуться в столицу в октябре.

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03:00 Мамаева пригласили в чемпионат Крыма Бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который был осуждён за серию потасовок в центре Москвы и вышел на свободу из колонии по условно-досрочному освобождению, пригласили поиграть за одну из команд Крыма.

03:00 Татьяна Васильева рассказала о новой героине «Простоквашино» Народная артистка России Татьяна Васильева в беседе с телеканалом «360» рассказала о новой героине мультфильма «Простоквашино» Маргарите Егоровне.

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03:00 Около 4,5 тысячи пострадавших от паводков в Иркутской области получили помощь по решению судов Около 4,5 тыс. человек, проживающих в зоне подтопления в Иркутской области и не имеющих регистрации по месту жительства, получили социальную поддержку по решению судов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

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03:00 Кировский подросток планировал нападение на школу из-за конфликта Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин заявил, что подросток готовил массовое убийство в одной из школ из-за конфликта со сверстниками.

03:00 Экс-футболист «Арсенала» раскритиковал голосование ФИФА за лучшего игрока года Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон не согласен с голосованием за звание лучшего футболиста года, победу в котором одержал форвард «Барселоны» Лионель Месси.

03:00 В Совфеде прокомментировали заявление об ошибке Зеленского в отношениях с Россией Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал заявление другого бывшего депутата украинского парламента Анны Герман о том, что назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским глава МИД Вадим Пристайко — не тот человек, с которым хотела бы разговаривать Россия.

03:00 Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.

03:00 В Госдуме оценили заявление Украины о морской границе с Россией Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что установлением морской границы с Россией Украина «запрёт» свои суда в акватории.

03:00 СМИ: Вероятность отстранения России от Олимпиады-2020 очень высока Из-за допингового скандала, связанного с несоответствием базы данных московской лаборатории с информацией, имеющейся у Международного антидопингового агентства (WADA), Россия может не быть допущена к Олимпиаде-2020.