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1+1: Украинская делегация не явилась в ПАСЕ из-за России

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украинская делегация отказалась принимать участие в осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения России. Как передаёт «1+1», украинские делегаты собираются проводить консультации с целью «разработки механизмов привлечения к ответственности страны, которая нарушает устав организации и международное право».

Украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения России. Официальное заявление на своей странице в Facebook обнародовала глава делегации Елизавета Ясько. В дальнейшем украинские делегаты будут консультироваться с делегациями других стран — членов Совета Европы чтобы разработать эффективные механизмы привлечения к ответственности страны, которая нарушает устав организации и международное право.

Ещё в 2014 году кремлёвскую делегацию лишили членства в Парламентской ассамблее Совета Европы за агрессию на Украине, но в этом июне большинством голосов депутатов Россию вернули в организацию без исполнения ею обязательств. Среди главных причин называют необходимость в многомиллионных взносах и желание защитить права российских граждан.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2019 года.  
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1+1 Украина Европа
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