Ouest-France: благие намерения Макрона натолкнутся на жестокие реалии Кремля

России «нужны слабые и нестабильные соседи», над которыми ей будет легко доминировать, а российский лидер Владимир Путин — это «искусный обманщик», предупреждает французский эксперт Брюно Тертре на страницах Ouest-France. Поэтому стремление президента Франции Эммануэля Макрона восстановить сотрудничество с Москвой является ошибочным, хотя и привлекает «видимостью здравого смысла», а шансы его инициативы на успех ничтожно малы, подчёркивается в статье.

Незадолго до летнего саммита «Большой семёрки» французский президент Эммануэль Макрон вновь выразил стремление «вернуть Россию в Европу» и работать над «новой архитектурой безопасности» на континенте, а затем ещё раз публично озвучил эту идею в ходе ежегодного выступления на собрании послов в Париже, отмечает в статье для Ouest-France замглавы Фонда стратегических исследований Брюно Тертре. По его мнению, позиция Макрона, которая «привлекает видимостью здравого смысла», выглядит довольно просто: поскольку Россия — это европейская страна, которая из-за западных санкций начинает всё больше поворачиваться в сторону азиатских партнёров, Европе нужно побыстрее восстановить сотрудничество с Москвой.



Но такая точка зрения ошибочна, поэтому инициатива Парижа имеет довольно мало шансов на успех, подчёркивает автор. Проблема в том, что взгляд Франции на Россию традиционно несёт на себе «отпечаток романтизма», говорится в статье: «Наше руководство любит напоминать, что царский двор говорил по-французски, упоминает Екатерину Великую и её переписку с Вольтером». Однако это неверно, поскольку в реальности Россия никогда не считала себя исключительно европейской страной, пишет Ouest-France: «Она всегда металась между Европой и Азией, видела себя другой».



Кроме того, российский лидер Владимир Путин — «искусный обманщик», подчёркивается в статье, поэтому Макрон не должен идти у него на поводу: «Всем ясно, что подразумевает Москва под «новой архитектурой безопасности». Речь идёт о возвращении Кремлём старой советской идеи после 2008 года: он хочет получить право вето на решения НАТО и ЕС. А это неприемлемо (если, конечно, мы не откажемся от всего европейского суверенитета) и неосуществимо (поскольку наши партнёры не последуют за нами)». По мнению автора, Европе совершенно не следует «пересдавать карты» в игре с Россией по инициативе Макрона: «Зачем переосмысливать организацию европейской безопасности, если Россия попирает подписанные всеми соглашения в Хельсинки (1975) и Париже (1990)? Именно этим стало её вторжение на Украину и аннексия* Крыма. Не говоря уже о многолетних нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года».



Также не стоит верить утверждению о том, что западные санкции «подталкивают Россию в объятия Китая», поскольку это подразумевает, что решения Москвы зависят от действий Запада, пишет Ouest-France. На самом деле Москва и Пекин подписали договор о дружбе ещё в 2001 году, напоминает автор. И с тех пор их сотрудничество только набирает обороты без чётких связей с политикой Запада, учитывая их «общее видение мира», говорится в статье.



Эммануэль Макрон стал уже третьим по счёту президентом Франции (после Саркози и Олланда), который надеется на перезагрузку отношений с Россией, отмечается в статье. И хотя эту инициативу можно считать «благим намерением», однако Макрону придётся, как и его предшественникам, столкнуться с негативной реальностью кремлёвской политики, предупреждает автор: «Москва стремится доминировать на территории, которую считает своей зоной влияния, и не позволит бывшим сателлитам сблизиться с Западом. России нужны слабые и нестабильные соседи, над которыми будет просто доминировать».



И такая позиция совершенно не в интересах Европы, которой нужны «процветающие и демократические соседи», говорится в статье. На встрече в Москве 9 сентября Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли обрисовали пути «формирования мер доверия в сфере безопасности» — в частности, для предотвращения непредвиденных военных инцидентов. И именно в этом направлении следует работать и дальше, даже на фоне существующих сомнений в том, что Россия действительно стремится к «настоящей разрядке на континенте», подчёркивает автор.



По его мнению, хотя вера президента Франции в «политический волюнтаризм» и производит впечатление, однако все лучшие надежды Макрона могут разбиться о кремлёвские реалии. «Он прав в том, что хочет наладить диалог с Москвой: никто больше не сможет сказать, что мы слишком мало говорим с Россией. Но как бы то ни было, он может натолкнуться на жестокие реалии в лице современной российской власти», — заключает Ouest-France.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).