Focus: перезагрузка отношений с Москвой на руку «великому обольстителю» из Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы из «больного человека Европы» его страна превратилась в главного посредника в урегулировании мировых кризисов, пишет Focus. В частности, он хочет вновь интегрировать Россию в европейское сообщество. Но за этим стоят и вполне эгоистичные причины. Он уходит во внешнюю политику, чтобы вырваться из затруднительной внутриполитической ситуации, считает немецкое издание.

У президента Франции Эммануэля Макрона большие политические амбиции, пишет Focus. Он хочет вернуть Европе былое величие и сделать её главным посредником в урегулировании мировых кризисов. Прошли времена, когда из-за больших долгов, постоянных забастовок и устаревших экономических структур Франция напоминала некоторым «больного человека Европы». Макрон хочет вновь интегрировать Россию в европейское сообщество, разрешить украинский конфликт, обеспечить рост европейской экономики, не допустить обострения иранского кризиса и спасти тропические леса Бразилии.

На прошедшем недавно саммите G7 он проявил себя как «великий обольститель», пишет Focus. Он смог организовать приезд на мероприятие министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. При этом у него получилось это сделать так, что глава Белого дома Дональд Трамп не впал в ярость. Связано это со способностью Макрона распознавать черты характера человека, с которым он общается, и выстраивать с ним личные отношения. Иногда он ведёт себя по-приятельски, как с Трампом, а иногда — серьёзно и вежливо, как с японским коллегой Синдзо Абэ. С Ангелой Меркель он пьёт вино и общается на английском. Во время же встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в преддверии саммита он вёл себя, как его друг.

Макрон смотрит своим собеседникам прямо в глаза — и у тех возникает ощущение, что их действительно слушают, продолжает издание. Он поддерживает связь со своими партнёрами по мобильному телефону, звонит во время важных мероприятий, поздравляет с днём рождения. При этом, как заверяет личный биограф Макрона, эта черта в нём абсолютно естественна: «Он один из тех людей, которыми восхищаются все, независимо от возраста, пола, уровня образования или состояния».

В этой новой роли глава Елисейского дворца стал продолжателем внешнеполитических традиций своей страны, в частности, бывшего президента Франции Шарля де Голля. Он заполнил тот вакуум, который оставили после себя терзаемые внутриполитическими проблемами Германия и Великобритания. При этом укрепление роли Франции на международной арене для Макрона никоим образом не противоречит идее создания новой, объединённой Европы.

Особый смысл Макрон вкладывает в перезагрузку отношений с Россией. Вместо того чтобы с помощью санкций толкать Кремль в объятия Китая, он делает ставку на диалог, искренне считая, что Россия — это часть Европы. В связи с этим он выступил за возрождение нормандского формата по Украине.

Но активность Макрона на внешнеполитической арене имеет и вполне эгоистичные причины. Протесты «жёлтых жилетов» во Франции ударили по рейтингам президента. Сейчас они снова растут, но осенью его ждут новые сложности в связи с пенсионной реформой и реформой образования. Таким образом, уходя во внешнюю политику, он пытается вырваться из затруднительной внутриполитической ситуации, объясняет Focus.